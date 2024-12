Oscar Piastri não foi um dos pilotos mais destacados no GP do Catar de Fórmula 1 deste domingo (1), mas conseguiu terminar no pódio do que chamou de "pista mais divertida do ano". Aproveitando a punição que Lando Norris, companheiro de McLaren, recebeu por infrigir regras de bandeira amarela, ele herdou a terceira posição, mas queria um resultado melhor para a equipe, mesmo gostando da prova.

Para o australiano, um grande fator que deixou a etapa de Lusail mais agradável que 2023, em que muitos pilotos passaram mal, foi a temperatura. Diferentemente do último ano, o GP foi disputado em um período menos quente e, dessa vez, não houveram reclamações do tipo. O grande desafio relatado por alguns competidores foi o de fazer render os pneus.

"A pista estava muito mais rápida, então foi mais difícil", disse Piastri nas entrevistas após a corrida. "O fato de não estar uma sauna no carro este ano tornou a vida um pouco mais fácil. Mega pista, provavelmente a mais divertida do ano", elogiou o piloto da McLaren, que relembrou que as coisas poderiam ter sido melhor para a equipe. "Não terminou com o resultado ideal".

Oscar PIastri terminou o GP do Catar de Fórmula 1 de 2024 na terceira colocação, fechando o pódio. Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

O rival mais próximo do australiano na pista foi Charles Leclerc, mas aproximar-se do monegasco não foi uma tarefa fácil, revelou: "Os carros na frente pareciam ter um ritmo muito parecido e foi muito difícil entrar na zona de DRS para ultrapassar. [Tivemos] algumas boas disputas com Charles".

Questionado sobre a penalidade de Norris, que fez com que a escuderia saísse de Lusail com 32 pontos contra 35 da Ferrari, que reduziu a distância no Mundial de Construtores, ele preferiu focar em como retomar a vantagem. "Não tenho certeza de qual foi [a punição], mas uma bem grande, obviamente. Vai ser preciso tudo o que temos para fechar o negócio", adicionou, referindo-se ao título de equipes.

