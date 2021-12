Além de discordar dos 10 segundos acrescidos ao seu tempo de prova no GP da Arábia Saudita pela direção perigosa no incidente em que freou bruscamente à frente do rival Lewis Hamilton, o holandês Max Verstappen também criticou a outra penalidade sofrida neste domingo em Jeddah.

Antes do 'caos' em função do suposto brake-test que fez no britânico da Mercedes, o holandês da Red Bull foi punido pelos comissários da Fórmula 1 com o acréscimo de 5s em seu tempo de prova por levar vantagem sobre o rival em disputa na primeira curva no circuito de Corniche.

No 'lance', Hamilton pegou vácuo de Verstappen na reta e partiu para a ultrapassagem na tangência seguinte, mas o holandês 'esparramou' e manteve a ponta após escapar do traçado, o que fez a RBR posteriormente pedir para Max ceder a liderança, causando a polêmica freada brusca na sequência.

"Foi um pouco como no Brasil, freei tarde e acho que fiquei um pouco fora da linha em um ponto, mas ele também ficou, então nós dois basicamente perdemos o ponto de tangência. Então, não acho que seja justo dizer que eu mereci a punição, mas é o que é", afirmou o holandês.

"Acho interessante que sou eu quem leva a penalidade quando ambos corremos fora das linhas brancas. No Brasil, isso foi aceito e agora, de repente, recebo uma punição por isso", argumentou o holandês.

"Você podia ver claramente que nós dois não entramos na curva direito, mas tudo bem. Não gasto muito tempo nisso. Temos que seguir em frente. Estamos empatados e acho isso emocionante para todo o campeonato e para a F1 em geral. Mas acho que ultimamente estamos falando mais sobre linhas brancas e penalidades do que corridas de F1 propriamente ditas. Isso é um pouco vergonhoso", completou o piloto da Red Bull.

