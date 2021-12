Pai do piloto Max Verstappen, da Red Bull, o holandês Jos Verstappen voltou a criticar o chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, após as polêmicas no GP da Arábia Saudita de Fórmula 1, disputado no último domingo.

Na corrida de Jeddah, Max e o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, tiveram alguns 'entreveros' e o holandês da Red Bull inclusive foi punido por direção perigosa após frear bruscamente à frente do rival no circuito de Corniche.

Após a prova, uma série de troca de farpas entre pilotos e equipes se sucedeu, acirrando os ânimos antes da decisão do campeonato, no GP de Abu Dhabi, próximo domingo. Wolff afirmou que Verstappen excedeu os limites da pilotagem agressiva, o que provocou a reação do pai de Max.

“Não gosto da atitude dele e de como ele se comportou, começando em Silverstone (onde Max e Lewis bateram, no GP da Grã-Bretanha). Um dos pilotos estava no hospital e eles estavam no pódio comemorando como se tivessem vencido o campeonato”, disse Jos ao Daily Mail.

“Não tivemos nenhum contato com ele, nenhuma mensagem ou qualquer coisa [desde então]”, seguiu o ex-piloto de F1. “E pensar que ele falou conosco no ano novo... Não estou dizendo que ele estava tentando levar Max para a Mercedes, mas digamos que tínhamos um bom relacionamento."

“Max está contratado (pela Red Bull) até o final de 2023, mas espero que ele possa ficar com a Red Bull pelo resto de sua carreira. Ele está feliz nesse ambiente. Temos um bom relacionamento com Christian (Horner) e Helmut (Marko)”, completou Jos, excluindo a ida de Max para a Mercedes.

