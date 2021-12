Vencedor de um marcante GP da Arábia Saudita de Fórmula 1, dados os muitos incidentes, Lewis Hamilton alcançou seus objetivos apesar de um carro com danos. Sólida, a Mercedes do heptacampeão mundial resistiu às colisões que se envolveu, mas os danos na asa dianteira ainda podem ter mudado tudo, inclusive na busca pelo precioso ponto da volta mais rápida.

A peça do W12 sofreu inicialmente no primeiro recomeço da corrida, quando houve contato com a Alpine de Esteban Ocon na entrada da Curva 1. Depois, uma segunda batida, mais violenta desta vez, ocorreu quando o britânico atingiu Max Verstappen por trás, após o que foi sancionado e qualificado como "condução errática" pelos comissários.

Após este incidente, que não impediu Hamilton de assumir definitivamente a liderança alguns momentos depois, a Mercedes observou uma notável perda de desempenho de seu carro, estimada em quase meio segundo por volta.

"Começamos provavelmente com apenas um décimo ou dois [em déficit], depois que ele foi imprensado e Esteban o tocou", disse Andrew Shovlin, diretor de engenharia da escuderia. "Tivemos sorte porque ela [asa dianteira] parecia ter acabado de bater no chão. Perdemos algumas peças, mas não mais danos. No entanto, depois de Max, perdemos todo o lado, então chegou perto de quatro décimos de desempenho [a menos]."

Apesar deste elemento gravemente danificado, o heptacampeão continuou a atacar, em particular para garantir o ponto para a volta mais rápida, enquanto Verstappen também teve 'arrastar' uma Red Bull danificada. Uma abordagem provavelmente ditada pelo fato de que o futuro vencedor não estava realmente ciente da extensão dos danos em sua asa dianteira.

"Ele está muito determinado", lembra Shovlin. "Naquela época, estávamos muito divididos. Dava para ver que outros tinham problemas com os pneus e você podia ver que não havia garantia de que o spoiler ficaria no carro depois disso."

"É uma decisão difícil de tomar, chegar a esse ponto ou jogar pelo seguro. Lewis sabia muito bem que isso o colocaria em igualdade de condições [com Verstappen no campeonato]. No final, foi ele quem tomou a decisão, provavelmente facilitado pelo fato de que não podia ver sua asa dianteira. Se tivesse visto na TV como nós, talvez pudesse ter pensado duas vezes."

