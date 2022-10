F1: Ferrari vê duas infrações cometidas por Pérez em Singapura

Carregar reprodutor de áudio

O chefe da Ferrari na Fórmula 1, Mattia Binotto, acredita que Sergio Pérez poderia enfrentar duas penalidades por não ficar a 10 carros de distância do safety car durante o GP de Singapura.

Vencedor da corrida, Pérez, enfrenta uma investigação dos comissários da FIA por não ficar 10 carros atrás do safety car, como manda a regra, durante o reinício da corrida, o que significa que sua vitória no GP de Singapura permanece provisória até que um resultado seja oficializado.

Mas o chefe da Ferrari, Binotto, diz que está “curioso” sobre a investigação porque sua equipe sente que Pérez potencialmente quebrou a regra em duas ocasiões, o que pode resultar na punição do mexicano duas vezes.

Binotto, que citou Antonio Giovinazzi recebendo uma penalidade semelhante, quer esperar o resultado da investigação que pode dar a vitória a Charles Leclerc antes de julgar os incidentes, mas espera uma penalidade para entregar a vitória a Leclerc. Pérez venceu a corrida por 7s595, mas se recebesse uma penalidade total de 10 segundos, daria a vitória ao piloto da Ferrari.

“Precisamos esperar a decisão dos comissários, estou muito curioso para ver, houve duas infrações atrás do safety car, então pode ser duas vezes uma penalidade. Mas só podemos confiar no que eles decidirão”, disse Binotto à Sky Sports F1.

“Acreditamos que essa é a infração, a última vez que aconteceu acho que foi Giovinazzi em 2020, que foi uma penalidade de 5 segundos [Giovinazzi recebeu uma penalidade de 10 segundos por correr muito perto de um guindaste atrás do safety car no GP de Singapura de 2019].

“Mais uma vez não estamos lá, não vamos participar da convocação, então é difícil para nós julgar. Então, vamos simplesmente esperar e espero que isso possa mudar o resultado final hoje.”

O chefe da Red Bull, Christian Horner, não acredita que Pérez será penalizado, pois sente que há circunstâncias atenuantes devido aos carros de F1 estarem espalhados no momento, enquanto tentam manter a temperatura em seus pneus.

“Eles ouviram o lado dele da história. Mas acho que há tantos precedentes que vimos, mesmo no passado recente”, disse Horner.

“Acho que, novamente, as atenuantes foram que o carro de segurança estava dirigindo muito devagar. E eles passaram cerca de 30 voltas com pneus intermediários.”

“Você podia ouvir Checo gritando, porque ele era o primeiro. Então, ele não tem temperatura em seus pneus. Eu ficaria absolutamente surpreso se houvesse alguma coisa.”

No início da temporada, Sebastian Vettel enfrentou uma investigação pelo mesmo motivo no GP do Canadá e evitou uma penalidade porque ele diminuiu a diferença e outros pilotos também permitiram que grandes diferenças fossem criadas atrás do safety car.

