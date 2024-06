F1: Verstappen defende Kelly Piquet de 'hate' nas redes sociais

Max Verstappen precisou sair em defesa de sua namorada Kelly Piquet nas redes sociais nesta terça-feira. O tricampeão mundial de Fórmula 1 demonstrou apoio ao post feito por Piquet pedindo fim no ódio e no abuso online que ela vem recebendo ao longo dos anos - principalmente depois de começar a namorar com o piloto da Red Bull.

Em sua página oficial no Instagram, Kelly fez uma sequência de postagens se pronunciando sobre uma onda de falsas acusações feitas com seu nome.

"Uma nota feita por mim e um gentil lembrete para todos. O mundo online pode ser um lugar incrível por vários motivos, mas um muito apavorante quando notícias falsas e mentiras são jogadas ao redor. Não tenho certeza sobre a abordagem apropriada para lidar com o ódio decorrente de falsidades.

Pensei em redigir uma resposta e deixá-la assim. Por 3 anos eu estou navegando em uma estranha e perturbadora onda de acusações, rumores, situações fabricadas, depoimentos falsos, prints falsificados... Você pode nomear como quiser.

O tempo todo fiquei calada e não entrei na onda dessa afirmações ridículas. Acusações feitas nos últimos meses chegaram a outro nível de difamação. Quem me conhece sabe que eu nunca me colocaria nessas posições, não diria certas coisas nem agiria de certo modo.

Eu estou longe de ser perfeita, mas eu tenho orgulho dos meus valores, da minha moral e maneiras. Vamos deixar isso claro? Como ser humano, esses comentários e ódio me afetam e afetam as pessoas ao meu redor profundamente. Eu espero que isso sirva como lembrete para as pessoas verificarem o conteúdo online antes de fazerem ameaças.

Espero que vocês que contribuíram com isso, tirem um momento para refletir sobre as consequências que espalhar mentiras e incentivar o ódio causam na vida real. Lembre-se, como James Clear disse, "Toda ação que fazemos é um voto em quem queremos ser." Vamos escolher ser seres humanos melhores para nós e para os outros."

Nos comentários, Verstappen saiu em defesa da namorada e deixou todo seu apoio.

"Isso precisa parar. Essas acusações falsas feitas por certas pessoas no Instagram e Tik Tok são, ao mesmo tempo, insanas e ridículas. Não há espaço para o ódio nesse mundo. Sabemos o que é verdade dentro da nossa família e somos muito felizes juntos. Eu te amo."

