O piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull, reagiu fortemente ao pedido de revisão feito pela Mercedes em relação ao incidente entre ele e o britânico Lewis Hamilton no GP de São Paulo de Fórmula 1.

Antes de Hamilton ultrapassar Verstappen para vencer em Interlagos, o holandês 'fechou a porta' do heptacampeão na Curva do Lago e ambos saíram da pista. Na ocasião, o incidente não foi investigado, mas a Mercedes pediu uma revisão do caso após divulgação da onboard de Verstappen.

No momento do incidente, o ângulo não havia sido visualizado pelos comissários. Agora, a Mercedes quer que a decisão de não punir Max seja revista em função dos novos elementos, o que fez com que os comissários se reunissem com representantes das duas equipes nesta quinta-feira.

De todo modo, uma decisão só sai nesta sexta-feira, quando acontecem os dois primeiros treinos livres do GP do Catar. Caso os comissários neguem o pedido da Mercedes, o assunto está encerrado. Por outro lado, eles podem aceitar o pedido e investigar Verstappen, que pode ser punido.

Em entrevista a jornalistas holandeses no paddock de Losail nesta quinta, Verstappen disparou contra a equipe rival. "Você pode ver sua verdadeira natureza (da Mercedes) revelando-se", afirmou o piloto da Red Bull.

"No final, não é minha equipe, então não tenho que lidar com isso, mas é nessa situação que você mostra quem realmente é. Portanto, é importante que nos concentremos apenas em nós mesmos e permaneçamos focados, como sempre fizemos. É isso que faremos nas próximas corridas", seguiu.

Questionado sobre um favoritismo de Red Bull ou Mercedes no Catar, Verstappen respondeu: "É difícil dizer na quinta-feira. Acho que temos que esperar para ver o amanhã, porque [o circuito] também é novo para todos."

