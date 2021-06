Líder da temporada 2021 da Fórmula 1, o piloto Max Verstappen, da Red Bull, disse que 'ensinou' o atacante francês Kylian Mbappé, companheiro de Neymar no Paris Saint-Germain (FRA), a fazer gols. A 'aula' aconteceu após a vitória do holandês no GP de Mônaco.

Questionado sobre as comemorações do triunfo em Monte Carlo, Verstappen respondeu: "Sentei-me na mesma mesa que o príncipe e David Coulthard também estava lá, então foi muito agradável."

Na sequência, o holandês foi 'provocado' a falar sobre Mbappé, que também estava no recinto. "Sim, eu o ensinei a como fazer um gol", brincou o piloto durante a coletiva de imprensa desta quinta-feira na cidade de Baku, que recebe o GP do Azerbaijão neste fim de semana.

Não é a primeira vez que Verstappen mostra mais descontração do que o seu habitual em entrevistas, que têm sido mais abrangentes em termos de assunto desde que o holandês assumiu a liderança do campeonato mundial da F1.

Nesta segunda, o competidor foi questionado pela ServusTV sobre seu ganho de massa muscular e também sobre a dieta de Lewis Hamilton. O britânico da Mercedes é o principal rival de Verstappen na briga pelo título, estando atualmente a quatro pontos do líder.

"Lewis é vegano, como é a sua dieta", perguntou o repórter. Verstappen respondeu com bom humor: "Eu como alguns filés (risos). Eu gosto de comer isso. Todos os pilotos têm seu próprio programa (de alimentação)."

"Em comparação com o ano passado, ganhei um pouco mais de músculos e mantive o mesmo peso. Então, isso é bom", seguiu o holandês. "Nos últimos dois, três anos, nunca tive problemas no carro, mas é bom estar mais forte e ainda ter o mesmo peso", completou.

