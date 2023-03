Carregar reprodutor de áudio

No dia de mídia do GP da Austrália, Max Verstappen disse discordar de Lewis Hamilton e suas declarações sobre o RB19 é, com o heptacampeão afirmando ser o carro mais dominante que já viu em sua carreira na Fórmula 1.

Após o GP da Arábia Saudita, Hamilton disse ter ficado impressionado com a velocidade de reta do RB19, afirmando que sequer tentou defender a posição contra Verstappen após o holandês acionar o DRS.

"Definitivamente nunca vi um carro tão rápido", disse Hamilton em Jeddah. "Acho que quando nós éramos rápidos, não éramos tão rápidos assim. Acho que é o carro mais rápido que eu já vi, especialmente em comparação ao resto".

Mas, para Verstappen, as palavras de Hamilton estão longe de corresponder com a realidade, destacando o domínio da Mercedes em anos anteriores.

"Se você olhar para os números, acho que essas declarações não estão corretas. É claro que temos um carro muito bom, e não há nada de errado nisso".

"Mas é claro que não somos tão dominantes quanto a própria Mercedes foi em alguns anos. Também não estou realmente preocupado com essas declarações. No final, não ajuda muito".

O bicampeão ainda falou sobre como a gastroenterite afetou sua performance no GP da Arábia Saudita, dizendo que inicialmente sentia como se estivesse "sem um pulmão", admitindo que não se sentiu bem no carro no começo do fim de semana.

Visando uma recuperação plena, o holandês perdeu o dia de mídia em Jeddah, chegando à Arábia apenas no fim da quinta-feira. E após uma classificação complicada, ele ainda terminou a corrida em segundo, mesmo se sentindo "fisicamente limitado".

"Eu estava bem doente em casa, mal conseguia andar. Me sentia como se estivesse sem um pulmão. Fui para o fim de semana acreditando que estava acabado. Porque quando você fica doente, não consegue treinar por uns dois, três dias".

"Mas quando entrei no carro no TL1, mesmo com uma volta, eu sentia que precisava de duas para voltar a respirar normalmente. Isso me afetou ao longo do fim de semana. Foi uma das primeiras corridas que eu me sentia fisicamente limitado. E isso é frustrante".

