No final do GP da Arábia Saudita, quando os pilotos da Red Bull Sérgio Pérez, do México, e Max Verstappen, da Holanda, lideravam a prova de Jeddah nesta ordem, alguns rádios entre o time e os competidores causaram polêmica na pista de Corniche, sede da segunda etapa da Fórmula 1 2023.

Isso porque Verstappen perseguia Pérez e também tentava fazer a volta mais rápida da prova para 'fisgar' o ponto extra pelo giro mais veloz da corrida, mesmo relatando à equipe suspeitas quanto à confiabilidade do modelo RB19.

Pérez, por sua vez, ponderava que era desnecessário que ambos forçassem o ritmo, uma vez que poderiam expor os carros a riscos dispensáveis, já que tinham grande vantagem para o espanhol Fernando Alonso, que completou o pódio com a Aston Martin.

No fim das contas, Pérez venceu e Verstappen conseguiu o ponto extra, saindo da Península Arábica um ponto à frente do companheiro na tabela de classificação. Não houve quebra ou maiores contratempos para a 'RBR', mas já começaram rumores de uma tensão nos bastidores da escuderia.

Além disso, Verstappen não escondeu sua insatisfação por ser batido pelo companheiro, dizendo que não estava ali para "ser segundo" e cobrando mais confiabilidade da Red Bull, já que teve de largar em 15º após quebra no semieixo de seu RB19 na classificação -- Pérez largou da pole position.

De todo modo, Pérez negou quaisquer polêmicas ao ser questionado sobre o assunto nesta quinta-feira, no 'dia de mídia' do GP da Austrália. "Está tudo claro com a equipe. Houve um problema de comunicação", disse Pérez antes de acrescentar que a situação "foi ampliada. Há um bom ambiente".

Sobre a briga pelo título contra Verstappen, o piloto mexicano respondeu, também à DAZN: "Espero que um ponto não faça diferença no futuro... A chave será manter esse nível durante as [próximas] 21 corridas".

Verstappen não se mostrou preocupado com a questão e também falou sobre o fato de seu pai, Jos, não ter manifestado muita alegria pela vitória de Pérez durante a cerimônia do pódio em Jeddah. "Não gosto de perder e meu pai também não gosta. Foi assim que crescemos, mas é claro que sempre mostram as imagens erradas. Vejam: 'Checo' [Pérez] sai do carro e quer comemorar com os mecânicos, o que é normal. É claro que o outro pai não pertence a esse 'lugar'."

"É por isso que meu pai não pulou como um idiota. Acho isso mais do que normal, embora algumas pessoas não vejam dessa forma. Mas tudo bem... No final das contas, trata-se apenas de focar em nós mesmos e não no que o mundo do Twitter pensa”, disparou o atual bicampeão mundial da F1.

"O mais positivo é que nosso carro é competitivo desde o início e isso é tudo que preciso para me tornar campeão", seguiu Verstappen, antes de 'discordar' de Pérez quanto ao "problema de comunicação" da Red Bull na Arábia Saudita.

"No final, não foi uma falha de comunicação. A mesma coisa também foi perguntada no Bahrein, mas ao contrário. De qualquer forma, não falamos mais sobre isso", completou o holandês da RBR durante conversas com jornalistas de seu país no paddock do circuito de Albert Park, em Melbourne.

