F1: Verstappen diz que não se vê correndo até 40 anos de idade

Kimi Raikkonen, Fernando Alonso e certamente Lewis Hamilton em poucos anos: vários grandes pilotos vem prolongando suas carreiras na Fórmula 1 até os 40 anos, fenômeno raro desde o início do século.

Se Max Verstappen fizer o mesmo, poderia conquistar muitos recordes importantes da categoria, ele que estreou na F1 aos 17 anos e conquistou sua primeira vitória aos 18, em temporadas cada vez mais longas. Porém, isso claramente não interessa a quem, aos 25 anos, já está entre os 40 primeiros em largadas de GPs e sexto na hierarquia histórica do número de vitórias.

“Não me vejo pilotando até os 40, porque quero fazer outras coisas” , explica o bicampeão mundial, em entrevista ao site oficial da F1. "Estou me divertindo muito agora e ainda estarei aqui por mais alguns anos, assinei até 2028. Além disso, vai depender de como as coisas correrem. Vou tentar experimentar outras categorias no automobilismo, porque é importante."

"Os números nunca foram importantes; na verdade, estou apenas aproveitando o momento. Gostei muito de fazer parte desta equipe por tanto tempo e espero que continue por muito tempo. Com toda a equipe que temos agora, acho que podemos ser competitivos por alguns anos."

