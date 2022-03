Carregar reprodutor de áudio

Atual campeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen disse que não vai mudar de ideia sobre se recusar a participar de Drive to Survive da Netflix.

Drive to Survive foi atribuído por desempenhar um grande papel no atual aumento de interesse da F1, levando o campeonato a novos públicos em todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos.

Mas o piloto da Red Bull não aparecerá diretamente na temporada atual depois de revelar no ano passado que não queria mais ser entrevistado, dizendo que Drive to Survive tinha rivalidades falsas e exagerou nas coisas.

“Eles falsificaram algumas rivalidades que na verdade não existem”, disse Verstappen em entrevista à Associated Press em outubro passado.

“Então, eu decidi não fazer parte disso e não dei mais entrevistas depois disso, porque então não há nada que você possa mostrar.”

A quarta temporada de Drive to Survive está marcada para ser lançada nesta sexta-feira, 11 de março, e depende muito do chefe da Red Bull, Christian Horner, para entrevistas, pois cobre a luta pelo título entre Verstappen e o rival da Mercedes, Lewis Hamilton.

Falando na quinta-feira no Bahrein nos testes de pré-temporada da F1, Verstappen disse que não pensaria em se juntar à série novamente no futuro.

“Não, não vou mudar de ideia”, disse Verstappen quando perguntado pelo Motorsport.com se ele poderia reconsiderar sua decisão de não participar.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Acho que isso já foi arruinado após a primeira temporada. Acho que sou um cara bastante pé no chão, e só quero que sejam fatos e não exagere.

“Eu entendo, é claro, que precisa ser assim para a Netflix, simplesmente não é minha praia.

“Provavelmente vou assistir e ver o quão exagerado é, e continuar com minha vida. Provavelmente assistirei a outros documentários na Netflix.”

Verstappen apareceu nas três primeiras temporadas da Netflix, dando entrevistas diretas para apoiar episódios que envolviam ele e a Red Bull.

A temporada de abertura colocou um foco pesado em um estágio no relacionamento entre ele e o então companheiro de equipe Daniel Ricciardo na Red Bull, incluindo o acidente no GP do Azerbaijão em 2018.

ANÁLISE: A escolha da Haas por MAGNUSSEN, o futuro de Pietro e a PISTOLADA de Nikita, que mira volta

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast - Boletim: Mercedes assombra paddock com solução ousada no Bahrein e Pietro vai à pista

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: