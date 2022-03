Carregar reprodutor de áudio

Após um problema técnico com o avião fazer com que o frete da Haas chegasse ao Bahrein apenas na noite da terça, impedindo sua participação na primeira sessão da pré-temporada da Fórmula 1, a equipe americana terá tempo extra de pista na sexta e no sábado para compensar o tempo perdido.

Como forma de compensar a quilometragem perdida, a Haas pediu aprovação junto à FIA e as equipes para realizar uma sessão extra na manhã de domingo no Bahrein. Segundo apurado, múltiplas equipes se opuseram ao pedido, apesar de Gunther Steiner se referir apenas à McLaren.

Porém a equipe não sairá de mãos abanando, já que poderá compensar as quatro horas perdidas na minha desta quinta ao estender suas sessões noturnas na sexta e no sábado, após o fim oficial das atividades de pista.

"Precisamos compensar agora todos os dias", disse o chefe Gunther Steiner. "Podemos compensar as quatro horas, mas temos que fazer no fim de cada dia. Não poderemos correr no domingo".

"Por causa do regulamento, os testes precisam ser em três dias corridos. E precisávamos de uma votação unânime [para correr no domingo]. E alguém decidiu que não poderíamos fazer isso. Pelo que ouvi, foi a McLaren".

O regulamento determina que testes de pré-temporada devem durar apenas três dias consecutivos, sendo aberto a todos os competidores, o que não ocorreria em uma sessão solo da Haas no domingo. A equipe optou por não andar a mais nesta quinta, concentrando seus esforços na sexta e no sábado.

Steiner acrescentou ainda que planejava falar mais com as equipes, dizendo que não era justo que a equipe seja penalizada "por algo que não foi nossa culpa".

"Nos encontramos em uma situação ruim e trabalhamos para tirarmos o melhor disso, e agora seríamos penalizados novamente ao correr a noite. O pessoal trabalhou 30 horas seguidas para estarmos aqui e agora peço a eles para trabalhar ainda mais a noite. Não acho isso justo".

"Não há vantagem em testar à noite, ou no domingo se fizermos mais meio dia. Não há vantagem e não queremos nenhuma desvantagem".

As saídas adicionais seriam uma injeção para a Haas, após fazer menos voltas que as rivais nos testes de Barcelona. Isso daria mais tempo de carro para Mick Schumacher e o novo piloto da equipe, Kevin Magnussen.

Apesar de Pietro Fittipaldi ter corrido nesta quinta, os próximos dois dias ficarão a cargo de Schumacher e Magnussen, com meio dia para cada.

