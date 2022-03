Carregar reprodutor de áudio

Os rumores que surgiram nos últimos meses foram confirmados: Flavio Briatore, o polêmico ex-chefe da Renault, está de volta à Fórmula 1. Mas, desta vez, sem ligação direta com a equipe de Enstone, e sim como embaixador da categoria.

O empresário anunciou seu retorno através de uma publicação em seu perfil no Instagram. Briatore volta ao mundo do esporte a motor após a FIA tê-lo expulsado de todos os eventos organizados pelo órgão, apenas para voltar atrás alguns anos depois.

"Flávio Briatore, como embaixador de longa data da Fórmula 1, continuará nos apoiando na construção de nossos relacionamentos com promotores e membros existentes e potenciais, e no desenvolvimento de parcerias comerciais de entretenimento, à medida que continuamos a desenvolver esse incrível esporte", comunicou a F1, conforme relatado no post de Briatore.

"Estou feliz e honrado em poder continuar apoiando o desenvolvimento comercial e de entretenimento da Fórmula 1, um esporte que amo e que tem sido uma parte muito importante da minha vida profissional. Fico feliz por ser embaixador da F1", diz Briatore.

Assim, Briatore volta ao paddock da F1, após muitos anos ausente. O empresário é conhecido pela sua atuação como chefe de equipe na Renault, quando conquistou dois títulos mundiais com Fernando Alonso, em 2005 e 2006.

Briatore também foi diretor comercial da Benetton quando contratou uma jovem promessa que se tornaria o piloto de maior sucesso da história: Michael Schumacher.

Em 1996, tornou-se diretor esportivo da equipe, mas o boom de sua imagem veio em 2003, quando assumiu a chefia da Renault. Uma de suas imagens mais icônicas é a do abraço com Alonso após a primeira vitória do espanhol, no GP da Hungria de 2003, estando ao seu lado em boa parte da carreira.

Flavio Briatore e Fernando Alonso, Renault F1 Team festeggiano la vittoria Photo by: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

