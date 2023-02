F1 - Ferrari: FIA deixou claro que asa dianteira é legal

Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari chamou a atenção durante a pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein ao revelar a asa dianteira do carro de 2023 adotando o mesmo conceito de separador de espaço usado pela Mercedes em 2022, que acabou sendo proibido. Mas, segundo a equipe de Maranello, não há dúvidas sobre a legalidade de seu modelo, tendo o aval da FIA.

A ideia é que os elementos de apoio são moldados de forma a ajudar no direcionamento do fluxo de ar, aumentando o outwash, algo que a FIA buscava minimizar nessa geração de carros.

No ano passado, a Mercedes foi informada de que não poderia utilizar esse conceito por causa do design do separador, que representava uma violação do regulamento, que determinava que ele deveria estar ali "primariamente" por motivos mecânicos, estruturais ou de medida.

Apesar de não ter ficado claro o papel aerodinâmico, essa área cinzenta fez com que a Mercedes desse um passo atrás para evitar problemas. O uso do mesmo design no SF-23 da Ferrari causou uma certa comoção, até surgir a informação de que, durante as férias, houve uma alteração no regulamento, removendo a necessidade deles estarem ali principalmente por motivos não-aerodinâmicos.

Isso efetivamente abriu a porta para a Ferrari, com a equipe explicando que recebeu o aval da FIA. Falando com a imprensa, o chefe Frédéric Vasseur disse: "Quando lançamos o carro com esse tipo de peças, certamente conversamos com a FIA".

"Para eles, era claro que estava ok. A resposta das outras equipes, não ligo".

Vasseur minimizou a importância de sua equipe fazer algo que os outros não pensaram, dizendo que isso é algo normal no esporte: "É o jogo da F1. A cada ano nos testes você tem uma história sobre uma aleta ou uma outra parte. Daqui uma semana, será sobre outra coisa".

A Ferrari não foi a única equipe com um design agressivo de asa dianteira graças à escrita do regulamento. A Mercedes também manteve intacta a solução de espaço na placa final que usou em Miami no ano passado, mas que acreditava-se ter sido banida.

Para 2023, o conceito básico foi mantido, mas o modelo cumpre as regras ao fixar as flaps à placa final. As equipes rivais estão mantendo o olhar apurado para possíveis truques surgidos nas asas dianteiras, analisando a fundo antes de decidir por seguirem o mesmo caminho.

