O final do GP de São Paulo de Fórmula 1 escancarou o fato de que o clima na Red Bull entre Max Verstappen e Sergio Pérez está longe de ser dos melhores. Mas, após a corrida, o consultor da equipe austríaca, Helmut Marko, deu uma entrevista inusitada para seus padrões, tentando jogar panos quentes na situação.

Na reta final da corrida, Verstappen foi orientado a devolver a posição para Pérez caso não conseguisse ultrapassar Alonso, mas o holandês sumariamente ignorou a orientação da equipe, alegando após a linha de chegada que "já havia dado suas razões para não fazer isso", dizendo "não me peçam isso novamente".

Do outro lado, Pérez disparou contra Verstappen, afirmando que isso mostra "quem ele realmente é", e dizendo ainda que se o holandês tem dois títulos, é por causa dele.

As declarações de ambos incendiaram o paddock de Interlagos mas, em entrevista à Sky Sports da Alemanha, Marko tentou apagar o fogo. Questionado sobre quais seriam os motivos alegados por Verstappen, o austríaco, conhecido por suas declarações polêmicas, usou uma outra estratégia.

"Max fará tudo possível de seu ponto de vista em Abu Dhabi para que Checo possa conquistar o vice-campeonato de pilotos. Essa aqui está superada e resolvida. E vamos para Abu Dhabi com essa premissa".

Pressionado para esclarecer melhor o que quis dizer com isso, Marko se limitou a responder: "Esse é o nosso comunicado e nosso plano para Abu Dhabi".

Marko ainda foi questionado se esse comportamento de Verstappen, após o auxílio recebido de Pérez nos últimos dois anos, não seriam dignos de um campeão mundial.

"Novamente, já discutimos o que aconteceu. Tudo foi resolvido internamente. Estamos trabalhando como equipe e a premissa é de que, em Abu Dhabi, Max fará tudo possível para dar a Sergio o segundo lugar. É tudo que eu posso dizer".

