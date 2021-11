Lewis Hamilton e Max Verstappen estão entre os candidatos a piloto do ano na premiação anual Autosport Awards, organizada pela revista britânica irmã do Motorsport.com. Os dois polarizam a temporada da Fórmula 1, com o holandês na liderança do campeonato a 19 pontos do rival, que está a 108,5 de Valtteri Bottas, terceiro colocado, e são os favoritos a ganhar a votação.

Mais dois nomes foram indicados: Álex Palou, campeão da Indy em 2021, e Nyck de Vries, que levou o título da Fórmula E e esteve ligado a uma possível transferência para a Alfa Romeo em 2022, até os rumores enfraquecerem e ele perder terreno para Guanyu Zhou.

A eleição para o Autosport Awards já foi aberta, dando a você a chance de escolher o melhor do automobilismo desta temporada. Depois de um ano online, a premiação retornará à sua tradicional casa na Grosvenor House no dia 19 de dezembro, quando todos os vencedores serão anunciados.

Os assinantes da Autosport.com e leitores da revista poderão votar no indicado que considerarem o melhor de cada categoria em 2021.

As divisões abertas à votação são Piloto de Corrida Internacional do Ano apresentado pela Pirelli, Piloto de Competição Britânico do Ano, Estreante do Ano, Carro de Corrida Internacional do Ano apresentado pela Blink Experience, Carro de Rally do Ano, Piloto de Rally Internacional do Ano, Piloto Nacional (Grã-Bretanha) do Ano e Piloto de E-Sports do Ano apresentado pela Motorsport Games.

Para dar sua opinião sobre os vencedores de 2021, acesse awardsvoting.autosport.com.

Indicados para o prêmio de Piloto Internacional do Ano

Lewis Hamilton

Álex Palou

Max Verstappen

Nyck de Vries

F1 2021: A F1 está de volta ao Brasil! Rico Penteado analisa prova em Interlagos | TELEMETRIA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #144: GP no Brasil será o mais decisivo dos últimos 10 anos?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: