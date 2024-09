Max Verstappen, Esteban Ocon, Pierre Gasly e Nico Hulkenberg foram chamados e apenas advertidos, com um aviso para que isso não se repita, pelos comissários do GP do Azerbaijão da Fórmula 1. Os quatro foram avisados para esclarecer ultrapassagens irregulares durante Safety Car virtual, devido batida entre Sergio Pérez e Carlos Sainz.

Os quatro pilotos foram investigados por "Suposta violação do Artigo 12.2.1 h) do Código Desportivo Internacional e/ou Artigo 56.6 do Regulamento Desportivo de Fórmula 1 da FIA – Ultrapassagem durante Condições de Safety Car Virtual após a bandeira quadriculada".

Por ter sido uma situação após o fim da corrida, depois da bandeirada quadriculada, os comissários entenderam que o alerta era o suficiente, mas que futuras repetições podem causar punições.

Verstappen, que terminou em quinto lugar depois de uma tarde difícil com uma Red Bull que estava difícil de controlar, disse que ficou surpreso ao ser investigado pelo que ele considerou uma prática padrão.

"Sim, eu não sei. Fiz tudo certo", disse o piloto holandês. "Cruzei a linha de chegada, tudo bem. Bandeira quadriculada".

"Acho que na volta final da corrida, há muitos exemplos anteriores em que foi a mesma coisa, safety car virtual, safety car. Você entra e, na volta, as pessoas passam umas pelas outras lentamente ou acenam com um "muito bem", coisas assim. Foi isso que eu fiz. Portanto, estou um pouco surpreso".

A corrida foi marcada pela vitória de Oscar Piastri após segurar a liderança por mais de 30 voltas e aproveitando o VSC no final para garantir a conquista da etapa de Baku.

