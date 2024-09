Nas últimas voltas da corrida do GP do Azerbaijão da Fórmula 1, Carlos Sainz e Sergio Pérez bateram após tentativa de ultrapassagem do piloto espanhol, que enroscou rodas com o mexicano. O acidente causou Safety Car virtual, que se manteve até o fim, com vitória de Oscar Piastri, da McLaren. Veja o vídeo abaixo:

Com a Red Bull de Pérez lutando pela liderança durante a maior parte da corrida, o mexicano fez uma manobra na Ferrari de Charles Leclerc, mas acabou sendo empurrado por Sainz. O espanhol passou por ele e, em seguida, brigou com o companheiro de equipe Leclerc, mas Pérez revidou e ficou ao lado dele antes que os dois se chocassem após a curva dois.



Os dois se chocaram contra a barreira e perderam a chance de conquistar grandes pontos, com Pérez, em particular, irritado com o rádio da equipe.



Depois de ter lutado para manter a forma nos últimos tempos, Pérez voltou ao seu melhor desempenho nas ruas de Baku e ficou atrás da batalha de Leclerc com o vencedor da corrida, Oscar Piastri, na segunda metade do GP.





Sainz foi mais comedido, perguntando "o que aconteceu" enquanto a dupla se soltava de seus carros destruídos, com um safety car virtual acionado para o restante da corrida.



De fato, a manobra ajudou Leclerc a se manter em segundo lugar, depois de ver seus pneus traseiros caírem de performance após seguir a McLaren de Piastri por tanto tempo. Sua frustração ficou clara quando ele xingou pelo rádio da equipe após o acidente, e Horner não teve dúvidas de onde estava a culpa.



"Sim, ele merecia muito mais, eu estava olhando para o replay e você pode ver Carlos começar a se desviar pelo circuito, o que é muito decepcionante, ele deveria pelo menos ter estado no pódio hoje", disse ele à Sky Sports F1.



"Você tem que ver o que será imposto no fim de semana seguinte [em termos de uma possível penalidade para Sainz], isso destruiu a corrida para Checo hoje, nos custou muitos danos e, obviamente, pontos vitais no campeonato de construtores."



George Russell também subiu ao terceiro degrau do pódio depois de uma corrida bastante tranquila, embora tenha feito uma boa manobra para ultrapassar Max Verstappen no início da corrida.



O incidente foi uma boa notícia para a segunda McLaren de Lando Norris, que se recuperou da eliminação na Q1 no sábado para chegar em quarto lugar, além da volta mais rápida, para diminuir a diferença para Verstappen na liderança do campeonato de pilotos.

