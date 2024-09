A Fórmula 1 entregou neste domingo um GP do Azerbaijão onde a asa móvel e a estratégia de pneus foram determinantes. Oscar Piastri conquistou uma impressionante vitória, segurando as investidas de Charles Leclerc por boa parte da prova.

E um acidente na penúltima volta entre Sergio Pérez e Carlos Sainz mudou tudo a reta final, com George Russell sendo promovido ao pódio. Completaram o top 10: Lando Norris, Max Verstappen, Fernando Alonso, Alex Albon, Franco Colapinto, Lewis Hamilton e Oliver Bearman.

Em uma largada limpa, Leclerc saiu melhor e manteve a ponta, com Piastri em segundo, enquanto Pérez deu o bote em Sainz para subir para terceiro, deixando o espanhol para ser atacado por Verstappen. Já Norris subia para 11º após cinco voltas, enquanto Hamilton era o 15º.

Mais atrás, problemas para Stroll e Tsunoda, com os dois tendo danos em seus carros após um toque entre eles.

Rapidamente, Leclerc já abria 2s5 para Piastri na chegada à décima volta, de um total de 51, com Pérez a 1s7, Sainz a 2s6 e Verstappen a 2s, com Russell, Alonso, Colapinto, Albon e Norris fechando os dez primeiros, enquanto Hamilton seguia em 15º.

Dos ponteiros, Verstappen e Russell foram os primeiros a parar, na volta 13. Com Norris largando de pneus duros, o britânico foi essencial na estratégia da McLaren. Pérez foi aos boxes primeiro, buscando um undercut em cima de Piastri mas, ao demorar um pouco para ultrapassar o vice-líder do campeonato, o australiano conseguiu sair da parada logo à frente do mexicano.

Com bom rendimento dos pneus médios, a dupla da Ferrari foi a última a parar dos ponteiros, com Leclerc entrando na volta 17 e voltando em segundo, atrás de Sainz, que entrou na sequência. Assim, a classificação após a primeira rodada de pits ficou Leclerc na ponta, com 1s5 para Piastri, tendo Albon em terceiro (ainda sem parar), seguido de Pérez, Norris (sem parar), Sainz, Verstappen e Russell.

Sem conseguir replicar o mesmo rendimento com os pneus duros, Leclerc viu Piastri se aproximar e assumir a ponta com o auxílio do DRS na reta principal já na volta 20, com Pérez já a menos de 1s do monegasco. Mais atrás, Norris começava a perder rendimento com o composto branco e, com isso, perdia posição para Sainz e era pressionado por Verstappen.

Mesmo sem conseguir abrir para Leclerc, Piastri se beneficiava de um carro melhor nos dois primeiros setores, conseguindo construir uma diferença para neutralizar a ação do DRS de Leclerc, enquanto Pérez oscilava entre conseguir abrir a asa móvel ou não.

A dez voltas do fim, Piastri começava a apresentar problemas com os pneus duros, com Leclerc ainda em sua cola, enquanto Pérez ia perdendo terreno, já ficando a mais de 2s. O mexicano passava a prestar atenção em Sainz, que estava a menos de 3s, com Russell em quarto e Verstappen em quinto. Norris era o sexto após parar e colocar os pneus médios, e vinha voando.

No final, Oscar Piastri conquistou uma impressionante vitória. Charles Leclerc foi o segundo, mesmo com uma grande queda de rendimento no final que o deixou atacado por Sergio Pérez nas últimas voltas.

Porém, a corrida acabou uma volta antes, com um acidente entre Pérez e Sainz após a curva 2, que causou um SC. Com isso, George Russell foi promovido ao pódio.

A Fórmula 1 retoma as atividades da temporada 2024 já no próximo fim de semana com o GP de Singapura, 18ª etapa de 24 previstas.

