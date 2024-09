A Fórmula 1 entregou um GP do Azerbaijão neste domingo como um jogo de xadrez: o acionamento do DRS foi um fator determinante para o resultado da prova, com Oscar Piastri garantindo uma vitória maiúscula, ao segurar os ataques incessantes de Charles Leclerc na metade final.

E enquanto tudo se encaminhava para algo inédito na história da F1 em Baku, com uma prova sem acionamento de bandeiras amarelas ou SC, o acidente entre Carlos Sainz e Sergio Pérez na penúltima volta mudou tudo, inclusive a composição do pódio, com George Russell sendo promovido para a terceira posição.

Lando Norris foi o quarto após uma bela prova de recuperação, tendo largado em 15º, para terminar logo à frente de Max Verstappen.

A Fórmula 1 retoma as atividades da temporada 2024 já no próximo fim de semana com o GP de Singapura, 18ª etapa de 24 previstas.

PIASTRI tem VITÓRIA de GENTE GRANDE! NORRIS DERROTA VERSTAPPEN; PÉREZ E SAINZ BATEM no final

