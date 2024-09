O piloto da Ferrari, Charles Leclerc, admitiu que não se defendeu suficientemente bem de Oscar Piastri, pois perdeu a vitória no GP do Azerbaijão da Fórmula 1 para o piloto da McLaren após um duelo intenso.

Leclerc largou na pole pela quarta vez consecutiva em Baku, mas, após a única sequência de paradas nos boxes da corrida, Piastri, o segundo colocado, fez uma investida audaciosa na curva 1, na volta 20, para tirar a liderança do monegasco.

O piloto da Ferrari permaneceu próximo do australiano pelo resto da corrida e fez várias tentativas de ultrapassá-lo na mesma curva com a ajuda do DRS, mas, como seus pneus duros estavam se esgotando, o piloto da Ferrari teve que se contentar com o segundo lugar.

Charles admitiu que ficou surpreso com a manobra tardia de Piastri na Curva 1 e percebeu que deveria ter tentado se defender em vez de voltar para o trajeto de corrida mais cedo, achando que Piastri estava certamente muito atrás para tentar alguma coisa.

"Para ser honesto, perdemos a corrida quando não defendi tão bem quanto deveria no final da reta", disse Leclerc. "Mas é assim que as coisas são. Às vezes você comete erros e eu vou aprender com eles".

"Quando Oscar me ultrapassou, eu pensei: 'Ok, agora é só uma questão de manter a calma, tentar manter os pneus [vivos] e ultrapassá-lo novamente mais tarde'".

"Mas, na verdade, foi muito mais difícil do que isso e, nas retas, não consegui me aproximar tanto quanto queria. Acho que talvez a McLaren tivesse um pouco menos de downforce, então nas retas eles eram muito rápidos. Nas curvas, éramos um pouco mais rápidos."

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 2ª posição, Lando Norris, McLaren F1 Team, parabeniza Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 1ª posição, no Parc Ferme Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

Inicialmente, Leclerc achou que Piastri estava "louco" por ter se esforçado tanto na segunda curva, e o piloto da Ferrari foi forçado a abusar dos pneus duros para manter o ritmo, o que quase lhe custou o segundo lugar para Sergio Pérez, da Red Bull, no final.

No entanto, o piloto da Red Bull se envolveu em uma colisão com a Ferrari de Carlos Sainz na penúltima volta, permitindo que Leclerc terminasse em segundo com pneus muito desgastados.

"Estávamos muito competitivos e o carro estava bom. Infelizmente, não fizemos nenhuma corrida com alto consumo de combustível da minha parte no TL1 e TL2, e optamos por uma direção de configuração que talvez fosse um pouco mais difícil de gerenciar na corrida, especialmente com os pneus duros", acrescentou.

"Eu estava realmente lutando para manter os pneus traseiros [vivos]. E, perto do final, eu realmente pensei que iria bater no muro. Foi por muito pouco".

