Max Verstappen tem motivos de sobra para celebrar o ano de 2024, além de ter se sagrado tetracampeão mundial de Fórmula 1, o holandês revelou ao mundo, nesta semana, que ele será pai pela primeira vez.

Após a classificação em Abu Dhabi, última etapa da atual temporada, Max foi questionado sobre o bebê. De forma natural, a curiosidade sobre o DNA automobilístico que o primogênito do piloto da Red Bull carregará foi assunto, uma vez que a criança terá, do outro lado, Nelson Piquet como avô.

"Eu espero que não [sobre o filho/filha ser piloto de F1]. Se ele ou ela quiser fazer isso, e eu ver que existe talento ali, eu vou dar apoia, claro. Mas realmente espero que não."

Pelas redes sociais, Max Verstappen e Kelly Piquet anunciaram a gravidez, dias antes da última rodada da temporada 2024. Na pista, o piloto que já não carrega mais a pressão de garantir o título, larga da quinta colocação, atrás das duas McLarens, Carlos Sainz e a Haas de Nico Hulkenberg.

