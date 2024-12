Charles Leclerc teve uma classificação difícil no GP de Abu Dhabi, terminando apenas como 14° e lidando uma punição de 10 posições no grid de largada. O piloto foi 'promovido' para 19° após a penalidade de Franco Colapinto, mas está confiante que a Ferrari conseguirá conquistar o título de construtores da Fórmula 1.

Os italianos estão muito próximos da McLaren na tabela de pontos, no entanto, o time de Woking tem uma maior vantagem, uma vez que a sua dupla largará na ponta do grid, com dobradinha liderada por Lando Norris.

Leclerc disse, após a etapa, que ainda está confiante e "acredita em milagres", por isso fará o possível para superar os problemas no domingo e tentar marcar pontos importantes para a Ferrari.

"Eu acredito em milagres. Às vez isso faz a nossa vida mais difícil. Mas, com uma penalidade de 10 posições, já seria difícil, mas eu vejo uma oportunidade de fazer algo muito especial e eu farei o possível para fazer o meu melhor".

"Eu acho acho que sim, eu acredito até a última volta, tudo pode acontecer".

Leclerc admitiu que não estava se sentindo muito confortável com o carro durante os treinos livres, mas a garagem fez algumas modificações que podem ajudar no domingo e podem ter um papel importante no resultado.

"Para ser honesto, não houve muitas coisas positivas desde o TL1. Porém, na classificação, o carro pareceu um pouco melhor, o que me dá esperança para amanhã".

