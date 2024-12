F1: Leclerc será 19° após punição de Colapinto

Charles Leclerc tentou de tudo, mas se classificou apenas como 14° para o GP de Abu Dhabi e, com a penalidade de 10 posições, seria o último colocado para a última corrida da Fórmula 1. No entanto, uma punição de cinco posições de Franco Colapinto fez o piloto da Ferrari subir para 19°.

O argentino havia conseguido apenas a 19° posição durante o quali deste sábado (7), mas já sabia que caíria cinco posições após a troca de sua caixa de câmbio.

Após a etapa, a FIA definiu que Leclerc ganhará uma posição, deixando Franco como o último classificado.

A corrida em Abu Dhabi define o título de construtores e a disputa está entre Ferrari e McLaren. Em contrapartida de Leclerc, Carlos Sainz conquistou a terceira posição.

