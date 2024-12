Lewis Hamilton se despede da Mercedes no fim de semana em Abu Dhabi. O heptacampeão da Fórmula 1 largará apenas como 18° após uma classificação difícil e ruim. E esse é o único cenário que Toto Wolff gostaria de evitar.

O chefe da Mercedes não está feliz com o resultado e esbravejou em entrevista à Sky Alemanha. Wolff declarou que a despedida do britânico deveria ter mais brilho e não ser ofuscada por problemas de desempenho.

"É simplesmente indesculpável o que aconteceu. É a última corrida do Lewis com a gente e nós estávamos tentando ser espertos e sair por último. Eu estou tão irritado com essa situação, é uma desgraça que o Lewis termine sua última corrida assim".

"Não há explicação, não há desculpa. Então, é inacreditável. Isso não deveria acontecer em uma classe mundial como a nossa".

Hamilton largará como 18° no GP do Abu Dhabi, logo à frente de Charles Leclerc e Franco Colapinto, que sofreram punições por troca de peças em seus carros.

"Eu apenas tenho que pedir desculpas ao Lewis, e a todo o time que trabalhou muito para tentar entregar um bom fim a ele", continuou Wolff.

"Ele foi o mais rápido com a configuração que escolhemos para o carro, que também estamos testando para o ano que vem e nós o decepcionamos".

Chefe da Mercedes classificou o resultado como um "erro idiota" e que ele "raramente fica tão decepcionado".

"Isso talvez resuma as últimas corridas que tivemos com ele. Mas essa é a pior parte de todas, porque foi simplesmente idiota".

QUER VER AO VIVO E NA PLATEIA O NOSSO PODCAST COM REGINALDO LEME, ALÉM DE GANHAR O LIVRO DO 'REGI' COM AUTÓGRAFO DA LENDA? TUDO ISSO DE GRAÇA! PARTICIPE DO NOSSO CONCURSO:

F1 AO VIVO: Classificação em Yas Marina | Q4

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Derrota de Norris para Leclerc na briga pelo vice de 2024 será "vergonha"?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!