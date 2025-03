A decisão da Red Bull de substituir Liam Lawson com apenas duas corridas completas pela equipe na Fórmula 1 não parece ser algo que tem o apoio de Max Verstappen. Em entrevista ao De Telegraaf, Helmut Marko, conselheiro do time taurino, confirmou que o tetracampeão não ficou feliz com a decisão.

Lawson perdeu seu assento na Red Bull após dois resultados ruins, no GP da Austrália e no GP da China. O neozelandês será substituído por Yuki Tsunoda já para a corrida no Japão e retornará para a equipe com a qual correu em 2024, a Racing Bulls.

Os dois pilotos foram amplamente avaliados no fim de 2024, isso porque eram os nomes mais fortes para substituírem Sergio Pérez, que vinha em uma sequência de etapas bastante complicadas e sem pontos. À época, para a Red Bull, contratar Lawson parecia a opção certa, apesar do piloto japonês já tem quatro anos de experiência na F1.

No entanto, depois de apenas três corridas, incluindo a corrida de velocidade na China, a equipe voltou atrás nessa escolha.

"Sabemos que Max não está feliz", disse Marko. "Mas precisamos de dois carros na frente. Não apenas para o campeonato de construtores, mas também para ajudar Max a conquistar seu quinto título mundial. Assim, você pode conseguir mais estratégia nas corridas. Podemos usar a experiência e a forma de Yuki agora. Isso é importante".

"No fim das contas, isso é vantajoso para a equipe, e também para Max".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Liam Lawson, Red Bull Racing Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Falando antes de a equipe tomar a decisão final, Marko também explicou por que a equipe não escolheu Tsunoda em primeiro lugar:

"Yuki era muito inconsistente. Por isso, decidimos unanimemente por Lawson. Mas, com o aumento da pressão, ele não conseguiu se sair bem, desde o primeiro dia na Austrália. Então, ele entrou em uma espiral descendente. É como um boxeador que leva uma surra; é muito difícil sair dessa situação. Nesse sentido, foi um erro".

