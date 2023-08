A chuva ficou só na ameaça, mas isso garantiu uma classificação frenética da Fórmula 1 em Zandvoort. Com ação na pista do início ao fim, a pole position para o GP da Holanda, 13ª etapa da temporada 2023, Max Verstappen garantiu a pole position com uma última volta voadora, superando Lando Norris.

Completaram o top 10: George Russell, Alex Albon, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Sergio Pérez, Oscar Piastri, Charles Leclerc e Logan Sargeant.

Q1

Sob a ameaça constante de uma chuva mais forte, os 18 minutos do Q1 foram marcados por ação de pista do início ao fim e com algumas polêmicas de atrapalhar volta pelo caminho.

No final, Albon foi o mais rápido com 01min20s939, 0s026 à frente de Verstappen, com Piastri, Norris e Sainz completando o top 5, enquanto Russell foi o sexto, Alonso o 10º, Hamilton em 12º e Leclerc em 14º.

Foram eliminados, garantindo as posições de 16º e 20º no domingo: Zhou Guanyu, Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas e Liam Lawson.

Q2

Ainda sob a ameaça da forte chuva que já surgia próximo ao circuito, os pilotos não perderam tempo nos boxes, saindo assim que a regressiva de 15 minutos foi iniciada.

Em uma pista que melhorava a cada minuto, Verstappen foi o mais rápido com 01min18s856, 0s536 à frente de Piastri, com Albon em terceiro a apenas 0s007 do australiano. Alonso, Leclerc, Russell, Norris, Pérez, Sainz e Sargeant completaram o top 10 classificado para o Q3.

Foram eliminados, garantindo as posições de 11º a 15º no domingo: Lance Stroll, Pierre Gasly, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda e Nico Hulkenberg.

Q3

Com a ameaça de chuva mais distante, alguns pilotos resolveram arriscar com os macios. Na primeira saída, Albon, Alonso e Russell estavam entre os que optaram os slicks. Aos poucos, os demais foram aos boxes para fazer a troca.

Mas, com oito minutos para o fim, bandeira vermelha. Sargeant pegou um trecho molhado no primeiro setor, perdeu o controle e bateu na barreira de proteção.

Depois de uma longa interrupção, a pista foi liberada novamente, só para termos mais uma bandeira vermelha a pouco mais de quatro minutos do fim. Leclerc perdeu o controle da Ferrari no meio da curva e acabou batendo de lado no setor intermediário da pista.

No final, deu Max Verstappen com 01min10s567. Lando Norris garantiu a vaga na primeira fila a 0s537. Completaram o top 10: George Russell, Alex Albon, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Sergio Pérez, Oscar Piastri, Charles Leclerc e Logan Sargeant.

A Fórmula 1 volta à pista de Zandvoort no domingo para o GP da Holanda, 13ª etapa da temporada 2023. A largada está marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão da Band e da F1TV Pro. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria do automobilismo mundial.

