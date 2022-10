Carregar reprodutor de áudio

O treino qualificatório para o GP do Japão de Fórmula 1, disputado na madrugada deste sábado em Suzuka, ficou marcado por um incidente polêmico entre Lando Norris e Max Verstappen, que ficou com a pole position após superar o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, por 0s010.

Na parte final da classificação, o holandês acabou 'bloqueando' o colega da McLaren na curva 130R, obrigando o britânico a desviar do carro da Red Bull e fazendo com que Norris fosse à grama no circuito de propriedade da Honda. Veja o 'lance' no vídeo abaixo:

Por isso, o incidente foi notado pelos comissários, que investigaram a questão após a sessão que definiu o grid de largada nipônico. No fim das contas, Verstappen foi 'livrado' e manteve a pole, recebendo apenas uma reprimenda.

Norris, porém, disse que "com certeza" puniria o holandês. De qualquer forma, o campeão de 2021 larga na posição de honra e pode conquistar seu segundo título no domingo caso vença e faça a volta mais rápida em Suzuka.

Verstappen SE LIVRA DE PUNIÇÃO após 'BLOQUEAR' Norris no Japão; Max POLE e pode ser bi da F1 domingo

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast Motorsport.com debate se GPs de rua têm de ser revistas na F1 após Singapura

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: