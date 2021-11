Hamilton provou ser dominante na sessão de qualificação de sexta-feira em Interlagos, garantindo a primeira posição para a corrida Sprint de sábado, à frente de Max Verstappen da Red Bull.

Porém, embora um motor novo tenha dado a Hamilton um pouco de potência extra para os dias de qualificação, isso significa que ele perderá cinco lugares no grid para a corrida no domingo.

O chefe da equipe Red Bull, Christian Horner, avalia que a diferença entre Hamilton e seu terceiro companheiro de equipe mais rápido Valtteri Bottas pode ser explicada pela nova unidade de força.

Em declarações à Sky, Horner disse: “Esse motor novo está obviamente fornecendo alguns cavalos de força para ele. Eu acho que o segundo foi o melhor que poderíamos esperar. Então, para estar lá na primeira fila, estamos bem com isso.”

Questionado sobre quanto valia o novo motor, Horner disse: “É difícil para nós sermos capazes de prever isso, mas se você olhar para a velocidade relativa em comparação com Valtteri, é um par de décimos. Então é obviamente por isso que eles escolheram fazer isso aqui.”

Apesar de sentir que Hamilton tem uma vantagem de potência, Horner disse que a Red Bull estava muito feliz com o desempenho de seu carro - e sentiu que ainda havia uma boa oportunidade para Verstappen por causa da punição de Hamilton no grid.

“Acho que temos um bom carro de corrida”, disse ele. “O tempo vai ficar mais quente no fim de semana. Os pneus serão um fator importante aqui. Foi bom até aqui, mas vamos ver na corrida amanhã."

O consultor de automobilismo da Red Bull, Helmut Marko, considerou que a margem de 0,4 segundos entre Hamilton e Verstappen não era representativa de seu verdadeiro ritmo.

“Max não teve uma volta ótima, então a diferença real é de dois décimos”, disse ele. “No entanto, isso é grande o suficiente para este circuito com tempos de volta curtos.

“Normalmente a nossa velocidade de corrida é melhor do que a qualificação e essa é a esperança para amanhã. E também será uma coisa de pneu. É possível aguentar quando você ataca totalmente? Estar na primeira fila é realmente satisfatório, mas a diferença é algo que não nos deixou felizes. Mas nada está perdido ainda. Se terminarmos assim, começaremos a corrida da pole position. Não podíamos esperar mais nada agora.”

Embora Verstappen tenha lutado para cuidar dos pneus dianteiros nas condições frias na sexta-feira, Horner acredita que as temperaturas mais altas no resto do fim de semana irão mudar o foco para os traseiros.

“Acho que a corrida será em circunstâncias diferentes”, disse ele. “Já falamos sobre o eixo dianteiro, mas provavelmente será sobre o eixo traseiro na corrida [sprint] de amanhã e principalmente no domingo, com uma temperatura mais quente. Na verdade, acho que temos um carro de corrida bastante decente aqui. Então vamos ver.”

F1 AO VIVO: Hamilton DERROTA Verstappen na pole da Sprint; TUDO do quali em Interlagos | SEXTA-LIVRE

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #145 - TELEMETRIA: Rico Penteado analisa fim de semana em Interlagos

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: