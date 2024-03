A Fórmula 1 abriu nesta quinta-feira as atividades para o GP da Arábia Saudita, segunda etapa da temporada 2024. E sob o forte sol de Jeddah, Max Verstappen foi o mais rápido do primeiro treino livre, à frente de Fernando Alonso e Sergio Pérez.

Completaram o top 10: George Russell, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lando Norris, Lewis Hamilton, Lance Stroll e Alex Albon.

Com a classificação na sexta-feira, e a corrida no sábado, acontecendo à noite (21h, horário local), o TL1, às 16h30, representa pouco para o restante do fim de semana, com condições de pista bem diferentes do que os pilotos encontrarão no TL2 de logo mais.

Por isso, os pilotos e as equipes apostaram em começar a sessão com os pneus duros, buscando adquirir quilometragem e costume com o rápido e complexo circuito de Jeddah.

Após os 20 minutos iniciais, Russell liderava com 01min30s554, 0s250 à frente de Pérez, com Verstappen em terceiro a 0s359, Leclerc em quarto, Alonso em quinto e Hamilton em sexto, a 0s455, todos com os compostos brancos.

Quando o cronômetro marcava 20 minutos para o fim, os pneus duros haviam dado lugar para os macios, e era Verstappen quem liderava com 01min29s699. Russell era o segundo a 0s352, com Norris em terceiro a 0s572 e Hamilton em quarto a 0s598, com Pérez completando o top 5.

No final, Max Verstappen garantiu a liderança da sessão com 01min29s99, 0s186 à frente de Fernando Alonso em segundo. Sergio Pérez foi o terceiro a 0s209. Completaram o top 10: George Russell, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lando Norris, Lewis Hamilton, Lance Stroll e Alex Albon.

A Fórmula 1 volta à pista de Jeddah logo mais nesta quinta-feira para o segundo treino livre para o GP da Arábia Saudita. A sessão está marcada para 14h, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro. E já anote aí! Assim que acabar o TL2 tem Sexta-Livre AO VIVO no canal do Motorsport.com no YouTube com uma análise completa do dia. Não perca!

