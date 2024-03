A saga em torno de Christian Horner e seu futuro como diretor de equipe na Red Bull dominou a agenda da Fórmula 1 e ocupou as primeiras páginas em todo o mundo. À medida que as várias camadas de uma história muito complicada continuam a ser desvendadas, toda vez que parece que as coisas estão se acalmando, elas voltam a explodir.

Talvez a maior bomba tenha surgido após o GP do Bahrein, quando Jos Verstappen lançou um ataque contra Horner, pedindo que ele fosse embora. "Há tensão aqui enquanto ele permanecer no cargo", disse o holandês. "A equipe corre o risco de ser desfeita. Não pode continuar do jeito que está. Ela vai explodir. Ele está se fazendo de vítima, quando é ele quem está causando os problemas."

Essas observações, feitas no mesmo fim de semana em que documentos foram enviados para o pessoal sênior da F1 a partir de um endereço de e-mail anônimo, apontavam para uma conspiração 'digna de Hollywood'.

É difícil prever o rumo que as coisas tomarão a partir de agora. Mas, do ponto de vista da Red Bull, todo o caso tem sido uma grande distração e a empresa espera que termine logo para que o foco possa voltar às corridas.

Como disse Sergio Pérez na Arábia Saudita na noite de quarta-feira: "Bem, acho que agora tudo isso ficou para trás. Somos, a equipe inteira, uma equipe de corrida no final das contas, e estamos aqui para correr, nos concentrar e ter resultados na pista. Nosso foco principal é a corrida, simples assim."

Christian Horner, diretor de equipe da Red Bull Racing & Geri Halliwell Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

De certa forma, a Red Bull está conseguindo manter o foco no lugar certo. Dentro da garagem, a impressão é que ela conseguiu se isolar com sucesso de toda a política do paddock para se concentrar no trabalho em questão. Com o RB20, o time de Milton Keynes deu um passo à frente impressionante, que já deixou os rivais desnorteados - e não perdeu o ritmo com seu desempenho na abertura da temporada de F1.

Como Verstappen disse sobre o frenesi que envolveu a equipe: "Acho que pudemos ver no Bahrein que isso não afeta o desempenho da equipe. É claro que, idealmente, como equipe, você não gostaria de ter esse tipo de momento, mas isso também mostra que acho que estamos todos muito concentrados em nosso trabalho. E isso é, obviamente, ter um bom desempenho na pista."

Mas não há como fugir do fato de que o drama em torno da Red Bull - e a intriga da incrível trama sobre o futuro de Horner - continua sendo bilheteria.

Na noite de quarta-feira, a área da mesa do lado de fora do motorhome do time no paddock de Jeddah estava lotada, enquanto Pérez e Verstappen falavam com a mídia antes do GP da Arábia Saudita. Havia apenas um tópico de interesse e nenhum dos pilotos se escondeu atrás de uma mensagem branda de que estavam aqui apenas para falar sobre a corrida.

Em comentários já amplamente divulgados, Verstappen minimizou (mas não descartou totalmente) a ideia de que se tratava de uma jogada contratual que poderia desencadear uma mudança inesperada para a Mercedes.

E, embora tenha sido explícito ao dizer que não queria tomar partido na sequência dos comentários de seu pai, Verstappen também enfatizou que eles são uma equipe - e defendeu os comentários feitos: "Eu acho que, pelo que o conheço, é claro, desde quando eu já estava no kart, ele sempre foi muito franco. Ele não é um mentiroso, isso é certo."

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Shameem Fahath

No entanto, foi bastante revelador o fato de que, durante os oito minutos e 50 segundos em que Verstappen falou, não houve uma única pergunta sobre o RB20 e o início de ano dominante da Red Bull. E talvez aí esteja o maior obstáculo que a equipe enfrenta para desviar a atenção da saga de Horner.

Com seu novo carro tão na frente e fazendo com que a vitória pareça uma conclusão precipitada antes mesmo de uma roda ser girada com raiva, a falta de pontos de discussão na pista inevitavelmente significa que as pessoas se concentram mais em aspectos intrigantes fora dela.

Como Lando Norris, da McLaren, disse. "Há barulho", disse ele. "Definitivamente, acho que isso não é o que deveríamos ter como esporte. Deveria se tratar apenas de corridas e do que os pilotos fazem entre si quando estamos nas pistas."

"Não acho que o esporte deva ser interrompido pelo que acontece fora do circuito. Isso não tem nada a ver com as corridas. Isso pode ser manchete em outro lugar, mas não deve afetar as conversas, e eu não deveria ser questionado sobre o que acontece na vida privada das pessoas."

Se as coisas estivessem espetaculares e próximas agora na pista e houvesse histórias competitivas que chamassem a atenção, isso faria tudo para desviar a atenção do que está acontecendo nos bastidores da Red Bull.

Portanto, há uma certa ironia no fato de que, quanto melhor for o desempenho da Red Bull na pista e quanto menos emocionante for a corrida, mais o foco permanecerá no que está despertando o interesse no momento, que é tudo o que está acontecendo com Horner.

