A Fórmula 1 terá em 2024 o maior calendário da história da categoria, com 24 etapas, com seis delas com corrida sprint, no total de 30 corridas no ano, com disputas de março a dezembro, além da pré-temporada.

Quando o assunto ‘calendário’ chega ao paddock, os chefes de equipe ressaltam a necessidade de haver um rodízio interno em seus times, por conta do grande volume de viagens e corridas em finais de semana seguidos.

E isso também chegou na cobertura televisiva. Muitos se perguntaram durante o primeiro treino livre sobre a ausência de Mariana Becker no microfone do Grupo Bandeirantes em Jeddah. No seu lugar, Felipe Kieling, como também havia sido na pré-temporada em Sakhir.

Ao Motorsport.com, Mariana confirmou que a ausência em Jeddah se deve ao “rodízio”, mas ressaltou que fará a maior parte delas. Vale lembrar que a repórter esteve em Sakhir na semana passada, na abertura do campeonato.

O Motorsport.com apurou que a previsão é de um total de 16 etapas com Mariana no microfone como repórter.

Vale lembrar que o ritmo puxado das corridas também fez com que outras mudanças ocorressem na ‘escalação’ da Band na cobertura da F1, com Reginaldo Leme nos comentários a partir dos treinos classificatórios.

Confira a programação do GP da Arábia Saudita de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 10h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Quinta-feira 14h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sexta-feira 10h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 14h00 Bandsports / Bandplay / Band.com.br / F1TV Pro Corrida Sábado 14h00 Band / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Quinta-feira 06h55 Bandsports / F1TV Pro Classificação Quinta-feira 12h Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sexta-feira 12h10 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Sábado 10h25 Bandsports / F1TV Pro F1 Academy Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Quinta-feira 08h05 Bandsports / F1TV Pro Classificação Quinta-feira 15h30 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sexta-feira 09h10 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Sábado 09h05 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 17h QUINTA-LIVRE Quinta-feira Após o TL2 Q4 Sexta-feira Após a Classificação PÓDIO Sábado Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

