Após três anos fora, a Fórmula 1 volta ao Circuito Gilles Villeneuve. E no primeiro treino livre, que abriu as atividades para o GP do Canadá, nona etapa da temporada 2022, foi Max Verstappen quem deu as cartas, liderando com Carlos Sainz em segundo.

Fernando Alonso foi o terceiro. Completaram o top 10: Sergio Pérez, Charles Leclerc, George Russell, Lance Stroll, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e Daniel Ricciardo.

A F1 desembarca em Montreal em meio a uma nova polêmica envolvendo o porpoising. Após o anúncio da diretiva técnica da FIA, as primeiras sessões do fim de semana serão usadas pela Federação para coleta de dados visando determinar os parâmetros que serão utilizados.

Devido ao longo período fora, além da previsão de chuva, os pilotos não perderam tempo e logo foram à pista para reconhecimento com os carros de 2022.

Após os quinze minutos iniciais, a Red Bull fazia 1-2, com Pérez marcando 01min15s660 de pneus médios, apenas 0s043 à frente de Verstappen, também de amarelos. Depois vinham as Ferraris, com Sainz em terceiro e Leclerc em quarto, mas já a 0s740 e 0s840. Alonso completava os cinco primeiros.

Enquanto isso, na Alpine, um susto. Ocon relatou para a equipe problemas nos freios enquanto as imagens mostravam seu pneu dianteiro direito soltando bastante fumaça. Posteriormente, foi possível ver que um pedaço de plástico ficou preso na entrada do duto de freio, superaquecendo a região.

Na metade da sessão, as Red Bulls seguiam na ponta, com Pérez ainda à frente de Verstappen. O mexicano tinha 01min15s660, apenas 0s043 à frente do holandês. Na sequência vinha a dupla da Aston, com Stroll a 0s217 e Vettel a 0s381, enquanto Leclerc completava o top 5.

Nos minutos seguintes, com o grid passando a usar mais os pneus macios, a situação na classificação começou a embolar.

A 15 minutos do fim, era Verstappen quem liderava, com 01min15s158, tendo Sainz em segundo, a 0s246. Pérez ficava em terceiro, com Leclerc em quarto e Russell em quinto, a 0s664. Na sequência, vinham Stroll e Hamilton, com os dois empatados, a 0s719 do tempo do holandês.

No final, Max Verstappen se manteve à frente para terminar em primeiro no TL1, com 01min15s158. Carlos Sainz foi o segundo, a 0s246, enquanto Fernando Alonso fechou o top 3, ficando a 0s373. Completaram o top 10: Sergio Pérez, Charles Leclerc, George Russell, Lance Stroll, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e Daniel Ricciardo.

A Fórmula 1 volta ao Circuito Gilles Villeneuve ainda nesta sexta para o segundo treino livre para o GP do Canadá. A sessão está marcada para 18h, com transmissão do Bandsports. E anote aí: assim que acabar o TL2, tem Sexta-Livre ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube. Não perca!

