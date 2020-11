Se no primeiro dia de atividades da Fórmula 1 na Turquia os pilotos já eram adversas, no sábado a presença da chuva ajudou a piorar a situação. E em no TL3, marcado por condições bem ruins de pista, além de escapadas e rodadas a cada minuto, Max Verstappen liderou com uma volta feita logo no início do treino, antes que a chuva aumentasse.

Na sexta, a pista verde, sem aderência e que havia sido lavada pela organização da prova criou um grande desafio para os pilotos, especialmente no TL1, marcado por escapadas, erros e rodadas. No final, Max Verstappen liderou as duas sessões do dia, tendo próximo a ele um surpreendente Charles Leclerc com a Ferrari. Já as Mercedes, que sofreram no primeiro treino, conseguiram ir melhor no segundo, mas terminaram o dia longe da ponta.

A situação da pista chamou muito a atenção dos pilotos, com Verstappen falando que parecia pilotar no gelo e Lando Norris afirmando que era algo pior do que gelo. Já Hamilton disse que a situação da pista de Istambul de aterrorizante.

E como tudo que é ruim sempre pode piorar, a chuva apareceu neste sábado na capital turca, tornando a dirigibilidade ainda pior na pista. Assim que foi iniciada a regressiva de 60 minutos na sessão, os pilotos foram rapidamente à pista com pneus intermediários, já que a chuva não era tão forte. Os dez primeiros minutos foram marcados por diversas escapadas e imagens dos pilotos sofrendo para manter o controle do carro.

Na marca de dez minutos, um incidente curioso no trecho final da pista: Carlos Sainz, Esteban Ocon e Leclerc andavam meio próximos e acabaram dividindo a curva. Sem espaço, o monegasco acabou acertando o piloto da Renault que acabou rodando.

Em meio a um festival de bandeiras amarelas por conta das escapadas, a maioria dos pilotos chegou a completar voltas rápidas nos primeiros minutos. Com 12 minutos, Verstappen estava na liderança com 01min48s485, seguido de Leclerc a 0s945 e Albon a 1s574. Bottas ocupava a oitava posição, a 7s1 do holandês, enquanto Hamilton nem havia entrado na pista ainda.

No rádio, o feedback de praticamente todos os pilotos é que a pista estava impossível, sem condições para dar sequência, mas admitiam que, com a possibilidade de a corrida acontecer em uma situação similar, era necessário adquirir quilometragem. Valtteri Bottas chegou a falar que a aderência era tão baixa como se estivesse andando no gelo.

Na marca de metade da sessão, a chuva havia aumentado ainda mais e poucos carros arriscavam sair dos boxes. Com isso, os tempos marcados nos primeiros minutos seguiam como a norma do dia, com Verstappen, Leclerc, Albon, Ocon e Norris no Top 5.

A chuva e a piora nas condições de pista não permitiu que ninguém melhorasse o tempo e, com isso, Max Verstappen completou a trinca, liderando todos os treinos livres para o GP. Completando o Top 10, Leclerc, Albon, Ocon, Norris, Vettel, Pérez, Bottas, Magnussen e Stroll. Já Hamilton, que não foi à pista nos primeiros minutos quando a situação era menos pior, não chegou a completar uma volta rápida.

A Fórmula 1 volta à pista de Istambul neste sábado para o treino classificatório que determina o grid de largada para o GP da Turquia, 14ª etapa da temporada de 2020. A sessão começa às 9h, com transmissão pelo SporTV 2. E fique ligado: assim que terminar o treino, tem mais uma edição do Q4 no canal do Motorsport.com no YouTube. Vamos receber o piloto Bruno Baptista e o jornalista Lucas Santochi para comentar a sessão e projetar a corrida.

Todas as notícias sobre o GP da Turquia de F1 você acompanha no site do Motorsport.com e em nosso canal no YouTube. Fique por dentro de todas as novidades e análises, além de conferir nossos programas e vídeos!

