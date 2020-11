Os chefes da corrida da Arábia Saudita na Fórmula 1 dizem que o design de seu novo circuito de rua em Jeddah priorizará as ultrapassagens e, por isso, é bom para corridas, em vez de apenas ter uma boa aparência.

O país do Oriente Médio acaba de anunciar um acordo com a F1 que o levará a sediar seu primeiro GP em novembro do ano que vem, sendo a penúltima rodada do campeonato.

A corrida será realizada à noite, em torno da área portuária de Corniche, ao norte da cidade principal.

Na semana passada, os organizadores fecharam um acordo com o designer de pistas Tilke para criar o novo circuito, com grande contribuição no layout partindo dos proprietários da F1, a Liberty Media, que agora usa sistemas de software sofisticados para ajudar a simular potenciais configurações.

O príncipe Khalid Bin Sultan Al Faisal, presidente da federação de automobilismo da Arábia Saudita que comanda a corrida, revelou que os organizadores não querem uma pista que apenas pareça boa para fotos ou televisão, mas não seja boa para corridas.

Questionado pelo Motorsport.com sobre o tipo de traçado da nova pista, ele disse: "Nosso objetivo é torná-la uma corrida emocionante e eletrizante. Não queremos que seja uma daquelas corridas chatas onde não há ultrapassagens”.

“Para nós, estamos hospedando a F1 porque queremos trazer emoção. E o que posso dizer é que estamos fazendo o nosso melhor para torná-la uma corrida emocionante”.

“Não se trata apenas do cenário, do ambiente ou dos eventos esportivos que planejamos realizar. Para nós, são corridas. Portanto, precisa ser emocionante. Precisa ser rápido”.

"Se você vir o Corniche, vai ter a ideia de que não vai ser uma corrida lenta. Nosso objetivo é torná-la emocionante e eletrizante, com muitas ultrapassagens".

O príncipe Khalid disse que, embora outros circuitos de rua pareçam impressionantes, muitas vezes não produzem um bom espetáculo. "Adoramos ver o evento em Mônaco. É um evento adorável", disse ele. “Mas em termos de corrida, não há ultrapassagem. Não é tão emocionante”.

"Então, para nós, queremos criar uma corrida de rua onde tenha uma boa aparência, onde o evento e o ambiente sejam bons, mas ao mesmo tempo, seja uma corrida emocionante”.

Os organizadores sauditas dizem que o layout da pista foi 80% definido e provavelmente será muito diferente de outros locais do calendário. O Príncipe Khalid acrescentou: "Não queremos que seja apenas mais uma corrida. Queríamos fazer algo especial”.

"Queremos que seja uma corrida diferente, queremos que seja a melhor corrida. Portanto, trabalhando de perto com a Fórmula 1 e Tilke, posso prometer que vai se destacar”.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1, MotoGP e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Hamilton despista sobre Rosberg, analisa Bottas e ‘esquece’ Alonso; assista e entenda

PODCAST: O calendário 'pós-pandemia' da F1 2021 é o mais correto? Ouça o debate

Your browser does not support the audio element.

.