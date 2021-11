Se a Mercedes surpreendeu liderando o TL1, no segundo treino livre para o GP do México de Fórmula 1 a situação foi bem diferente. Max Verstappen mostrou a força da Red Bull, terminando com o melhor tempo do dia e abrindo uma boa distância para as Mercedes, que vieram logo atrás, com Valtteri Bottas em segundo a 0s424 e Lewis Hamilton em terceiro a 0s509.

A segunda Red Bull, de Sergio Pérez, terminou na quarta posição, enquanto Carlos Sainz foi o quinto. Completaram o top 10: Pierre Gasly, Charles Leclerc, Yuki Tsunoda, Sebastian Vettel e Fernando Alonso.

A Cidade do México tem a maior altitude da temporada da F1, ficando mais de 2.200 metros acima do nível do mar. Com isso, o ar rarefeito traz características particulares, que tradicionalmente favorecem a Red Bull, não apenas no lado do motor, como também na aerodinâmica.

Por isso, a Red Bull é vista como a ampla favorita para o final de semana, algo que até mesmo a Mercedes concorda. Nas coletivas pré-GP, Hamilton destacou o fato da rival ter essa vantagem mesmo em anos anteriores, sem ter um carro para lutar pelo título.

Mas, no primeiro treino livre, deu Mercedes. Bottas terminou na liderança ao marcar 01min18s341, 0s076 à frente de Hamilton, tendo a dupla da Red Bull logo atrás: Verstappen foi o terceiro, a 0s123 e Pérez o quarto, a 0s269. Mostrando a força do motor Honda, Gasly completou o top 5.

O início do TL2 foi ainda mais caótico que o do TL1. Com a poeira, que causou vários escorregões e até mesmo duas batidas no último setor, causando menos problemas, o problema foi o tráfego acumulado nas curvas finais.

Os primeiros minutos foram marcados por escolhas diferentes de pneus, em especial os duros e médios. Após o primeiro quarto da sessão, a Red Bull liderava, com Verstappen na ponta após marcar 01min17s920, 0s764 à frente de Pérez, com Norris em terceiro, a 1s059, Gasly em quarto a 1s062 e Leclerc em quinto, a 1s278.

Hamilton chegou a fazer uma volta que o colocaria em segundo, mas teve seu tempo deletado por ela ter sido feita em condição de bandeira amarela dupla, seguindo o teste do novo regulamento que a FIA vem adotando desde o GP dos Estados Unidos.

Enquanto isso, problemas para George Russell e a Williams: o britânico reclamou pelo rádio de problemas no câmbio. A equipe trouxe ele de volta para os boxes e iniciou o trabalho no FW41B, encerrando sua sexta-feira mais cedo.

Os pneus macios começaram a surgir nos minutos seguintes para as simulações de classificação, que ainda aconteciam quando o TL2 chegou à sua metade. Neste momento, Verstappen mantinha a ponta, baixando sua marca para 1min17s301, abrindo 0s509 de vantagem para Hamilton em segundo. Bottas era o terceiro, a 0s731, com Pérez em quarto, a 0s933 e Gasly fechando o top 5, a 1s128.

A 15 minutos do fim, as simulações de classificação chegavam ao fim. Verstappen era o líder, mantendo seus 01min17s301, agora tendo uma inversão entre as Mercedes. Bottas era o segundo, a 0s424 enquanto Hamilton era o terceiro. Pérez era o quarto e Sainz era o novo quinto, a 1s017.

Na sequência, os pilotos partiram para as simulações de corrida, com tanque cheio e tempos mais altos que o resto da sessão.

A 11 minutos do fim, a bandeira amarela foi acionada novamente nesta sexta, devido a uma escapada a de Nicholas Latifi na entrada da última curva, sem batida. Por não ter maiores problemas em sua Williams, o canadense conseguiu seguir normalmente.

Com isso, Max Verstappen garantiu a liderança do segundo treino livre, marcando ainda o tempo mais rápido do fim de semana até aqui: 01min17s301. Mas a Mercedes conseguiu colocar seus dois carros entre a dupla da Red Bull, tendo Valtteri Bottas em segundo, a 0s424 e Lewis Hamilton em terceiro, a 0s509. Sergio Pérez foi o quarto, terminando 0s570 atrás do tempo de seu companheiro de equipe.

Carlos Sainz foi o quinto. Completaram o top 10: Pierre Gasly, Charles Leclerc, Yuki Tsunoda, Sebastian Vettel e Fernando Alonso.

A Fórmula 1 volta ao Hermanos Rodríguez no sábado para o terceiro treino livre para o GP do México. A sessão está marcada para 14h, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports. E já anote aí: acabando a classificação amanhã, tem Q4 ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube com a participação do piloto da F3 Caio Collet e do jornalista Gustavo Faldon. Não perca!

F1 AO VIVO: Saiba TUDO dos treinos livres para o GP do MÉXICO, no Hermanos Rodríguez | SEXTA-LIVRE

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #143 – TELEMETRIA: O que Mercedes e Hamilton têm que fazer para vencer no México

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: