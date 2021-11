Desde que a Fórmula 1 voltou ao México, a partir de 2015, Mercedes e Red Bull dividiram as vitórias. A corrida no Autódromo Hermanos Rodríguez representa a 18ª etapa do calendário da temporada 2021, com Max Verstappen e Lewis Hamilton lutando pelo campeonato de pilotos com apenas 12 pontos de diferença entre eles.

Diante desta situação, os companheiros de ambos os protagonistas, Sergio Pérez e Valtteri Bottas, foram questionados sobre como iriam aproveitar a possibilidade de receber ordens de equipe para favorecer seus companheiros gerando respostas diversas, principalmente do lado do mexicano, que diz ser sua "primeira oportunidade real" de lutar por um pódio diante de seu público.

Christian Horner, chefe da Red Bull, foi questionado sobre esta questão e como eles lidariam com ela caso, hipoteticamente, Pérez esteja à frente de Verstappen no próximo domingo e com a possibilidade de obter a vitória.

"Isso é incrivelmente difícil", disse Horner. "O que quero dizer é que nosso principal objetivo é vencer os dois campeonatos e os dois pilotos sabem a tarefa de alcançá-lo."

“Mas é claro que muitos cenários podem acontecer e isso depende de onde nossos rivais estão. Portanto, você não pode descartar (ordens da equipe).”

Horner destacou que entende o momento de emoção que pode significar para o piloto mexicano obter um resultado marcante diante de seu público, mas também disse que esta é mais uma data no calendário.

“A nossa preferência seria se virmos Checo nessa posição para vencer a corrida em casa, não há melhor resultado para nenhum piloto do que vencer em casa. Mas, como equipe, temos de estar atentos a estes dois campeonatos e saber o que está em jogo.”

"Esta corrida, como qualquer outra, tem o mesmo número de pontos e, portanto, a tratamos como qualquer outra corrida."

A possibilidade de ordens de equipes nesta fase do campeonato tem gerado comentários de outros pilotos, como Sebastian Vettel. O alemão aconselhou Pérez a não entrar nessa partida e a defender a sua posição, além de manifestar o seu desagrado com as ordens da equipe.

"Se ‘Checo’ estiver à frente, então deixe-o ficar à frente e se ele não estiver na frente, deixe-o passar quem quer que seja, seja um Mercedes ou um Red Bull", disse Vettel.

Horner lidou com esse problema com o piloto alemão em um capítulo muito lembrado em sua história, o "multi 21" em que Vettel desobedeceu às instruções enviadas do box da Red Bull Racing, impedindo que seu então companheiro de equipe, Mark Webber, vencesse.

“Sebastian tem se beneficiado e tem recebido ordens da equipe. As ordens de equipe fazem parte do esporte e este é um esporte de equipe. A Fórmula 1 não é só sobre os pilotos, porque os pilotos são um elemento da equipe.”

O comandante destacou que não se pode esquecer que a posição final do campeonato de construtores pode significar uma recompensa financeira para o time. A Mercedes atualmente lidera esta classificação com 23 pontos de vantagem sobre a Red Bull.

“O contrato dele é com a equipe e o campeonato de construtores tem o mesmo ou mais peso, talvez não o prestígio, mas é onde se tem o dinheiro (dependendo da posição). Então, quando você pergunta a Laurent (Rossi, da Alpine) sobre o benefício de ser o terceiro para o quarto, também custa alguns milhões de libras. O benefício também está aí.”

"É por isso que as ordens das equipes às vezes são necessárias no melhor interesse do esporte, e não tenho dúvidas de que você verá mais situações como essa no topo deste campeonato nas corridas restantes."

