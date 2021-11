Dois anos depois, a Fórmula 1 volta a correr no Autódromo Hermanos Rodríguez, e em um momento crítico para a temporada 2021, com a Red Bull tendo duas pistas favoráveis para abrir vantagem para a Mercedes e encaminhar o título de Max Verstappen contra Lewis Hamilton. E no primeiro treino livre para o GP do México, o que vimos foi o contrário, com Valtteri Bottas comandando uma dobradinha da equipe alemã, com o líder do campeonato em terceiro.

Correndo em casa, a outra Red Bull, de Sergio Pérez, ficou com a quarta posição. Pierre Gasly foi o quinto, enquanto Carlos Sainz, Fernando Alonso, Charles Leclerc, Esteban Ocon e Sebastian Vettel completaram os dez primeiros.

A Cidade do México tem a maior altitude da temporada da F1, ficando mais de 2.200 metros acima do nível do mar. Com isso, o ar rarefeito traz características particulares, que tradicionalmente favorecem a Red Bull, não apenas no lado do motor, como também na aerodinâmica.

Por isso, a Red Bull é vista como a ampla favorita para o final de semana, algo que até mesmo a Mercedes concorda. Nas coletivas pré-GP, Hamilton destacou o fato da rival ter essa vantagem mesmo em anos anteriores, sem ter um carro para lutar pelo título.

Nestes dois anos, a pista da capital mexicana foi pouco usada para o esporte, com a estrutura sendo transformada em um hospital de campanha na luta contra a pandemia da Covid-19. E isso foi notado já no início do TL1.

A maioria dos pilotos foi para a pista assim que a regressiva de 60 minutos foi iniciada, e a quantidade de poeira levantada pelos carros passando chamou a atenção, parecendo como uma neblina grossa em alguns momentos.

A bandeira amarela foi acionada pela primeira vez com pouco mais de 10 minutos de sessão. Leclerc perdeu o controle de sua Ferrari, possivelmente por causa da poeira na pista, rodou e bateu de leve na barreira da última curva. Segundos depois foi a vez de Pérez passar pelo mesmo problema no mesmo local, quebrando meia asa traseira. Isso levou ao acionamento do safety car virtual.

Pérez voltou aos boxes e, além da troca da asa, a Red Bull passou a fazer várias modificações em seu carro, incluindo no assoalho, forçando-o a ficar parado por um bom tempo. O piloto da casa saiu à pista novamente apenas com 25 minutos para o fim da sessão.

Após os quinze primeiros minutos, os pilotos ainda se dividiam entre os pneus macios, médios e duros. Neste momento, Gasly liderava com 01min20s316, tendo Bottas em segundo a 0s143, Verstappen em terceiro, Ricciardo em quarto e Pérez em quinto, com Hamilton em sexto.

Com Hamilton de pneus macios e Verstappen de duros, os dois rivais na luta pelo título passaram a trocar voltas rápidas, se revezando na liderança. Na metade da sessão, Hamilton liderava com 01min19s781, apenas 0s045 à frente do holandês, com Tsunoda em terceiro, a 0s230, enquanto Bottas era o quarto e Gasly o quinto. Alonso, Stroll, Ricciardo, Norris e Pérez completavam os dez primeiros.

Na sequência, foi a vez de Verstappen calçar os pneus macios, o mesmo composto que a Mercedes vinha usando. Mas era a equipe alemã que ocupava a ponta, com 01min18s341, com Hamilton em segundo, a 0s076, Verstappen em terceiro a 0s123 e Gasly em quarto e Pérez em quinto.

No final, a classificação pouco mudou. Valtteri Bottas terminou a sessão na frente com 01min18s341, tendo Lewis Hamilton em segundo a apenas 0s076, em uma surpreendente dobradinha da Mercedes apesar de todo o favoritismo da Red Bull. A dupla da equipe austríaca veio logo na sequência, com Max Verstappen em terceiro, a 0s123 e Sergio Pérez em quarto, a 0s269.

Pierre Gasly foi o quinto, enquanto Carlos Sainz, Fernando Alonso, Charles Leclerc, Esteban Ocon e Sebastian Vettel completaram os dez primeiros.

A Fórmula 1 volta ao Hermanos Rodríguez ainda nesta sexta para o segundo treino livre para o GP do México. A sessão está marcada para 17h, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports. E já anote aí: assim que acabar o TL2, tem Sexta-Livre ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube. com uma análise completa do primeiro dia de atividades na capital mexicana. Não perca!

