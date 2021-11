Lewis Hamilton defende que o respeito deve ficar "no centro de tudo" durante sua luta contra Max Verstappen pelo título da Fórmula 1 em 2021, em busca de evitar que a batalha se torne algo pessoal.

O britânico chega ao México 12 pontos atrás de Verstappen no Mundial de Pilotos com cinco provas pela frente. Os dois se encontraram na pista diversas vezes em 2021, com dois acidentes, em Silverstone e Monza, além da inusitada disputa nos treinos livres em Austin há duas semanas.

Hamilton e Verstappen dividiram várias curvas no começo do TL2, com o holandês tirando o pé na chegada à curva 1. O piloto da Red Bull mostrou o dedo do meio para o rival, chamando-o de "idiota estúpido" pelo rádio.

Hamilton falou sobre lidar com a pressão da luta pelo título nas coletivas pré-GP, após ser questionado sobre como evitar que a batalha se torne pessoal.

"Estou aqui há muito tempo, não é a minha primeira vez. Acho que no centro de tudo tem que estar o respeito. Quando penso sobre, e escuto o que sai da boca dos pilotos, penso que há crianças nos vendo, e eles nos olham em busca de inspiração".

"Há muitas coisas que são ditas, que definitivamente não são boas para jovens que estão assistindo. Para mim, eu sempre tento me manter calmo e positivo, sendo respeitoso com os pilotos que estou batalhando. Se tenho um nome na minha cabeça sobre eles, não compartilho. Mas para mim isso é fácil, você ri e segue em frente".

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton seguiu falando sobre sua falta de respostas altamente emotivas em meio às derrotas deste ano, ao citar sua experiência em batalhas na F1. Enquanto o britânico corre atrás do inédito oitavo título, Verstappen está em busca de seu primeiro.

"Estou aqui há muito tempo e já aprendi muito. E também, Max não conquista um título há muito tempo. Então eu sei como é lutar pelo primeiro título, principalmente no esporte. Sei da pressão que vem com isso, e por isso eu não espero menos do que isso dele".

"Ele é jovem ainda e crescerá muito na próxima década, o que acho que todos estão animados para ver. Eu apenas tendo, se possível, liderar por exemplo. Porque como eu disse, sei que há muitos jovens, particularmente no esporte, que olham para o que eu digo e faço. E isso é importante para mim".

A alta altitude no Autódromo Hermanos Rodríguez na Cidade do México deve favorecer a Red Bull, com a equipe frequentemente indo bem no local. Questionado pelo Motorsport.com sobre a importância de frear o momento da rival para que Verstappen não abra no campeonato, Hamilton disse que a situação entre as equipes "sobe e desce naturalmente".

"Pensávamos que seríamos mais forte em locais como Austin, por exemplo. Na corrida eles foram mais fortes. Então não há como prever".

"O que sei é que, na última vez, eles nos superaram na classificação aqui, e, ao longo do ano, eles tinham menos potência do que nós. Agora eles estão igualados ou à frente, com um carro forte que foi menos atingido pelas mudanças no regulamento do que o nosso".

"Então eles serão rápidos. Em 2019 eles ficaram quase meio segundo à frente de nós, acho. Nosso carro não é melhor do que aquele, por causa das mudanças. Será interessante ver como o final de semana se desenvolve".

