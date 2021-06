Mercedes e Red Bull deram mais uma prévia neste sábado da batalha intensa que devemos ter entre as equipes na classificação e no GP da França de Fórmula 1. E na última sessão de treinos livres antes da definição do grid de largada, a liderança do TL3 ficou com Max Verstappen, garantindo a ponta com uma volta voadora.

Na sexta, o holandês terminou o TL2 na frente, mas superando o tempo de Valtteri Bottas, feito com pneus médios, por apenas 0s008, enquanto Lewis Hamilton foi o terceiro após não conseguir entregar uma volta limpa na simulação de classificação.

Diferente do sábado, o início da sessão foi menos movimentado, com nenhum carro saindo dos boxes nos primeiros minutos. Foram necessários dez minutos antes que algum piloto fosse à pista, começando com a dupla da Haas. Nikita Mazepin foi responsável pelo primeiro tempo do dia: 01min34s966.

O russo da Haas foi inclusive o primeiro a escapar da pista na sessão, perdendo o controle do carro na chegada à curva 2 e passando com força em cima do polêmico quebra-molas, estragando um jogo de pneus macios. A direção de prova confirmou que o dispositivo seguirá ao lado da zebra na curva 2, apesar da reclamação de pilotos e equipes.

Após 20 minutos de sessão, pouco mais da metade do grid havia completado um tempo. Neste momento, Fernando Alonso liderava o TL3 com 01min33s206, 0s386 a frente de Daniel Ricciardo e 0s501 de Esteban Ocon, em terceiro, enquanto Charles Leclerc e Sergio Pérez fechavam o top 5.

Apenas neste momento que Lewis Hamilton, Valtteri Bottas e Max Verstappen saiam dos boxes pela primeira vez.

Na metade da sessão, Bottas ocupava a ponta, com 01min32s309, 0s028 a frente de Verstappen, que teve uma boa volta cancelada por exceder os limites de pista. Já Hamilton vinha em terceiro, mais atrás, a 0s358 do companheiro de Mercedes. Alonso, Leclerc, Ricciardo, Gasly, Sainz, Norris e Ocon completavam o top 10.

A 15 minutos do fim, com os pilotos se preparando para a última saída da sessão, poucas mudanças na frente, com Bottas mantendo a liderança e o tempo, mas agora com Hamilton em segundo, a 0s219 enquanto Verstappen caía para terceiro. Ricciardo, Gasly, Alonso, Leclerc, Sainz, Russell e Norris completavam o top 10.

Logo na sequência, Verstappen deu uma volta voadora, marcando 01min31s300, superando Bottas por 0s747.

No final, o tempo de Max Verstappen foi suficiente para garantir o holandês na liderança, a ponto do piloto da Red Bull nem precisar sair do box nos cinco minutos finais. Completaram o top 10: Valtteri Bottas (+ 0s747), Carlos Sainz (+ 0s895), Sergio Pérez (+ 0s928), Lewis Hamilton (+ 0s966), Lando Norris, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Pierre Gasly e Daniel Ricciardo.

A Fórmula 1 volta à pista de Paul Ricard logo mais, para a sessão de classificação, que define o grid de largada para o GP da França, a partir das 10h, horário de Brasília, com transmissão da Band e do Bandsports.

