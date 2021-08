O podcast da Fórmula 1 Beyond the Grid entrevistou na última edição Jock Clear, ex-engenheiro da Brawn GP e atual técnico de pilotos da Academia Ferrari. Ao comentar sobre a vitoriosa temporada de 2009 da equipe, Clear relembrou as percepções diferentes que Rubens Barrichello e Jenson Button tiveram do carro.

Para o engenheiro, Button estava mais preprado para um carro com uma performance superior, que exigisse mais fisicamente do piloto. "Jenson estava mais preparado. Rubens não percebeu ou não estava ciente tão cedo como o Jenson que tudo estava muito forte", disse Jock Clear.

"Nós não fizemos o primeiro teste. Perdemos porque acho que não tivemos o motor escolhido. E talvez o Rubens pensou 'eles perderam o primeiro teste [Barcelona], provavelmente vão ir mal e o Ron Dennis vai dar para trás na ajuda à equipe", adicionou Clear.

Para Jock Clear, a diferença na preparação mental e física da geração de Barrichello e de Button foi crucial para que o inglês entendesse antes que o carro da Brawn GP era um carro para vencer o campeonato.

"Esse é virada na chave do preparo da velha guarda e da nova guarda. A geração nova já estava botando um nível acima. Rubens era o último da velha guarda. A preparação era simples. 'Vou correr em algumas semanas, então farei uns abdominais'. Mas faltava o preparo mental de como lidar com a temporada, 'quais são meus objetivos a curto e longo prazo?'.

"Eu não sei como o Rubens poderia fazer algo diferente se avisassem para ele em outubro da temporada anterior que o carro seria um carro campeão. Jenson já estava bem à frente do seu tempo. Ele foi o cara que já praticava triatlo e já começava a valorizar estar fisicamente muito preparado."

"Rubens era provavelmente tão talentoso ou até melhor que o Jenson em algumas voltas, não foi que ele não foi devagar. Ele era tão bom quanto o Jenson, mas não era tão completo. Naquele ano ele abraçou o preparo mental e físico. O que nós vemos hoje que é fundamental para todos os pilotos."

Button ganhou o campeonato de pilotos de 2009 e a BrawnGP ganhou o de construtores. Barrichello terminou o ano em terceiro, atrás de Sebastian Vettel. Mas como destacou Clear, "Rubens teve uma segunda parte da temporada melhor que a do Jenson, o que faz parte da minha justificativa de que ele não estava preparado. Jenson venceu as seis primeiras corridas. Já tinha acabado [o campeonato]. E os times chegaram no nosso nível depois e só o Rubens venceu. Ele não estava preparado no início da temporada."

