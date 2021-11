A Red Bull é dita por muitos como detentora do melhor carro da temporada de 2021 e isso é assunto frequente entre os fãs da Fórmula 1, que debatem o desempenho da equipe contra sua principal rival, Mercedes. No entanto, Max Verstappen acredita que não faz diferença saber quem tem o veículo mais potente.

Segundo o holandês, mesmo que haja uma vantagem, para sair com uma vitória em um fim de semana de GP ainda é preciso beirar a perfeição, tanto na pista quanto nos detalhes técnicos da garagem.

"Em primeiro lugar, precisamos apenas tentar aproveitar tudo ao máximo a cada fim de semana", comentou Verstappen em entrevista ao NY Times. "Mesmo que você tenha o carro mais rápido, ainda deve ser perfeito para derrotar seu adversário. É tudo sobre os pequenos detalhes que podem fazer grande diferença."

"Esse é o foco geral de todos: os pit stops, o trabalho de acerto, a preparação antes de começar o fim de semana e as adversidades da corrida, como a chuva. No final, mistura-se completamente o grid e muitas coisas ainda podem acontecer ao longo da prova."

"Procuro sempre fazer o melhor. Diria que se você tem um bom carro, isso tira ainda mais pressão, porque você vai a um fim de semana sabendo que pode ter um bom resultado. Acho que isso me deixa muito tranquilo."

Max também citou os acidentes com Lewis Hamilton, seu adversário direto pelo título, em Silverstone e Monza, que prejudicaram o holandês na disputa, mas sem mexer com seus ânimos: "O que você pode fazer a respeito? Claro, analisar tudo, porém eu acho que como pessoa, tenho sido eu mesmo. Estive calmo nessas ocasiões também."

