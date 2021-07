Max Verstappen "pistolou" na coletiva de imprensa da Fórmula 1 no GP da Hungria por conta de novas perguntas "ridículas" sobre o potencial de mais problemas entre ele e o rival pelo campeonato, Lewis Hamilton.

Com o acidente no GP da Grã-Bretanha entre o piloto da Red Bull e seu rival da Mercedes dominando as manchetes nas últimas duas semanas, é provável que eles voltem a lutar roda a roda depois do início em Hungaroring neste domingo (1).

A escolha do pneu macio de Verstappen no terceiro lugar do grid deve dar a ele uma vantagem na corrida para a Curva 1, isso significa que provavelmente tentará atacar pole position Hamilton.

No entanto, quando o mediador da coletiva de imprensa da FIA, Tom Clarkson, começou a perguntar aos dois pilotos o que sentiam sobre uma possível batalha, Max interveio.

"Tenho uma pergunta para você e Lewis agora”, disse Clarkson. “Muito se falou sobre o que aconteceu na primeira volta em Silverstone. Se vocês ficarem colados após a largada de amanhã..."

Antes que pudesse terminar a frase, o holandês, claramente agitado, falou: “Podemos parar com isso? Porque nós já respondemos muitas perguntas sobre isso, é simplesmente ridículo."

"Honestamente, durante toda a quinta-feira já falamos dessa m*** estúpida o tempo todo. Então, podemos encerrar, por favor? Somos pilotos, vamos correr e, claro, correr forte, mas de forma justa. Então, seguimos desafiando um ao outro."

Hamilton foi questionado se tinha mais alguma coisa a acrescentar e simplesmente balançou a cabeça.

A coletiva de imprensa foi a primeira vez que os rivais apareceram juntos desde a colisão na Grã-Bretanha. Neste fim de semana, foi notável como as emoções de seus fãs aumentaram.

Depois que Lewis foi vaiado pela multidão em Hungaroring ao ser entrevistado após sua pole position, Verstappen sentiu que seu comportamento não estava correto, mas afastou qualquer polêmica.

“Não é o curso correto, mas no final do dia, somos pilotos e não devemos nos preocupar com esse tipo de coisa”, disse ele. “Você sabe que deve, de qualquer maneira, apenas focar no que tem que fazer e isso é: entregue resultado."

F1 2021: Jornalista holandês diz que VERSTAPPEN é MAIOR esportista do país e HAMILTON NÃO é INIMIGO

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: O "pós-guerra" na Hungria: tudo sobre o GP em Budapeste com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: