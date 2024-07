Max Verstappen revelou ter pensado que "terminaria em quinto [ou] sexto" no GP da Grã-Bretanha devido à falta de ritmo inicial da Red Bull em relação à Mercedes e à McLaren, antes de se recuperar e chegar ao segundo lugar.

O holandês foi ultrapassado por ambos os carros da McLaren nas primeiras voltas da corrida e caiu para a quinta colocação, tendo inicialmente subido do quarto para o terceiro lugar, atrás dos primeiros líderes George Russell e Lewis Hamilton.

A decisão de Verstappen sobre quando fazer o pit-stop para intermediários no segunda e mais longo período de chuva da corrida fez com que ele voltasse para o terceiro lugar. A McLaren deixou Oscar Piastri de fora por uma volta a mais do que todos os outros líderes, o que também ajudou o tricampeão mundial.

Quando chegou a hora de fazer a segunda parada para voltar aos pneus slicks, quando o Sol finalmente voltou a brilhar, Verstappen entrou ao mesmo tempo que Hamilton, que, a essa altura, tinha uma vantagem que nunca mais perderia, já que Lando Norris parou apenas na volta seguinte.

O holandês, então, usou os pneus duros para alcançar e passar Norris, que estava com os pneus macios, antes de se aproximar de Hamilton, mas não teve tempo de passar.

"Simplesmente não tivemos o ritmo hoje. No início, eu estava ficando cada vez mais para trás quando era importante, então não parecia muito bom. Em algum momento, eu estava realmente pensando: 'Será que vamos terminar em quinto, sexto?", disse o piloto da Red Bull no parc fermé depois.

"Mas, sim, fizemos as escolhas certas - direto dos pneus slicks para os intermediários e também dos intermediários de volta para os slicks - acho que as paradas foram sempre nas voltas certas", completou.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Depois, também no final, a decisão da equipe de usar o pneu duro em vez do macio definitivamente me ajudou. Terminamos em segundo hoje, então poderia ter sido muito pior, mas estamos fazendo as escolhas certas - ainda estamos no pódio e [estou], é claro, muito feliz com isso", declarou.

Verstappen também disse: "Quando começou a chover pela primeira vez, eu já estava ficando para trás, lutando pela aderência, então não quis correr muitos riscos".

"Vi os pilotos à minha frente - eles estavam realmente se esforçando. Então, tentei me manter firme, sem sair da pista, o que é bastante complicado. Mas, em um determinado momento, a chuva realmente começou a cair e ficou óbvio que era preciso ir para os intermediários", afirmou.

"Depois, era preciso fazer o pneu durar o máximo possível e, de repente, o Sol também apareceu e a pista começou a secar rapidamente. Mesmo assim, você se sente bastante confortável com os intermediários, mas em um determinado momento você tem que arriscar e passar para o slick e, felizmente, tudo deu certo", concluiu Verstappen.

HAMILTON DÁ SHOW EM CASA após TROCAÇÃO com MCLAREN; Verstappen P2 e Norris P3

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen x Norris: nasce uma nova guerra na Fórmula 1? Ouça debate

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!