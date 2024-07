Depois de testar as primeiras versões do formato sprint em 2021 e 2022, a Fórmula 1 aumentou para seis o número de GPs que apresentariam o formato alternativo em 2023: esse número foi mantido em 2024 e voltará a ser mantido na próxima temporada, em 2025.

E com o calendário do próximo ano confirmado, a F1 anunciou os seis locais que sediarão o formato sprint, conforme mostra o Motorsport.com na tabela abaixo:

Quais circuitos e GPs terão corridas sprint na F1 2025?

CIRCUITO GRANDE PRÊMIO DATA Circuito Internacional de Xangai Grande Prêmio da China 21-23 de março Miami Grande Prêmio de Miami 2-4 de maio Spa-Francorchamps Grande Prêmio da Bélgica 25-27 de julho Austin Grande Prêmio dos EUA 17-19 de outubro Interlagos Grande Prêmio do Brasil 7 a 9 de novembro Circuito de Losail

Com o anúncio das corridas sprint para a temporada 2025, a F1 destacou o aumento significativo da audiência televisiva e da cobertura da mídia social da categoria nas sextas-feiras de corrida em comparação com as sextas-feiras tradicionais.

O formato de sprint foi modificado várias vezes nos últimos anos, com a versão atual apresentando uma única sessão de treinos na sexta-feira antes da qualificação para a sprint, seguida pela corrida curta no sábado de manhã e outra sessão de qualificação à tarde para a corrida principal, que, como de costume, é realizada no domingo.

Espera-se que o layout atual usado em 2024, no qual a corrida de velocidade acontece no sábado antes da qualificação do Grande Prêmio, permaneça em vigor. Cinco eventos sprint permanecem os mesmos para 2025: China, Miami, Austin, Brasil e Catar.

A Bélgica já havia realizado uma corrida de velocidade em 2023. O retorno ocorre às custas do GP da Áustria, que sediou o formato pela primeira vez em 2022 e permaneceu no calendário pelas duas temporadas seguintes.

Tendo realizado uma corrida sprint em todas as temporadas desde que o formato foi introduzido em 2021, o GP de São Paulo continuará fazendo isso, tendo produzido uma série de corridas curtas aclamadas.

Tanto o GP do Catar quanto o dos Estados Unidos foram introduzidos pela primeira vez no calendário de velocidade em 2023, quando o número de corridas de 100 km foi aumentado de três para seis, e permanecem na programação desta temporada e da próxima.

CHANTAGEADO POR BRIATORE, Tarso avalia volta de Flavio, QUASE IDA À FERRARI, Alonso, Mantiqueira e +

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Hamilton se arrependerá da troca Mercedes-Ferrari? Felipe Baptista opina

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

.