A FIA quer criar novas regras este ano para tornar o GP de Mônaco mais interessante. Entre outras coisas, a Comissão de Fórmula 1 apresentou o plano de ter mais pit stops obrigatórios na etapa do Principado.

Durante anos, a corrida monegasca não se destacou em termos de entretenimento. Os treinos classificatórios costumam ser emocionantes, mas a corrida de domingo carece de oportunidades de ultrapassagem.

Max Verstappen já revelou, em tom de brincadeira, pelo rádio da direção, que deveria ter trazido um amortecedor, afirmando no ano passado que isso tinha "pouco a ver com a corrida".

Ele e outros pilotos têm sugerido repetidamente que se analise o layout do lendário circuito de rua para criar oportunidades de ultrapassagem - especialmente porque os carros atuais são tão grandes, pesados e difíceis de seguir que até mesmo a ultrapassagem na saída do túnel é praticamente impossível.

No entanto, a FIA está pensando em outras maneiras de tornar a corrida mais interessante. Várias ideias foram discutidas hoje na chamada Comissão de Fórmula 1, incluindo o plano de exigir vários pit stops.

Como o desgaste dos pneus em Mônaco é mínimo, os pilotos conseguiram terminar a corrida no ano passado após uma bandeira vermelha antecipada. Com pneus médios desgastados, embora o ritmo fosse muito mais lento do que o normal, as ultrapassagens se mostraram impossíveis mesmo naquele momento.

Para evitar que a situação se repita, a FIA disse em um comunicado na terça-feira (18): "Para melhorar a corrida no GP de Mônaco, o comitê discutiu propostas de regras específicas para Mônaco".

"O comitê concordou em aumentar o número de paradas obrigatórias nos boxes durante a corrida. Essas propostas serão discutidas pelo Comitê Consultivo Esportivo nas próximas semanas".

Com mais paradas nos boxes, a FIA espera tornar o GP mais prestigiado de todos, pelo menos taticamente, mais interessante para os fãs.

Além disso, a FIA confirma que, a partir desta temporada, as penalidades no grid não serão mais concedidas pelo uso de caixas de câmbio extras. Nos anos anteriores, as equipes tinham que se contentar - como no caso dos componentes do motor - com a chamada pool (ou rol de peças, em tradução), mas essa regra agora está fora de questão.

"A restrição do número de caixas de câmbio que as equipes podem usar por ano será abolida. Isso ocorre porque a confiabilidade dos projetos atuais torna essa regra desnecessária". A restrição sobre os componentes do motor - e as penalidades associadas ao grid - permanecerá.

Além disso, a federação reafirma que abordará a questão das asas flexíveis em duas fases. As asas traseiras já serão controladas mais rigorosamente a partir da abertura da temporada em Melbourne, enquanto as asas dianteiras só estarão sujeitas a verificações adicionais a partir do GP da Espanha.

Por fim, os procedimentos de largada para as corridas de sprint e principais foram esclarecidos para evitar cenas como a de Lando Norris em Interlagos.

