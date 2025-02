O piloto novato da Alpine, Jack Doohan deu uma resposta firme às perguntas sobre seu futuro na Fórmula 1 a longo prazo, depois que sua equipe contratou Franco Colapinto como piloto reserva.

A Alpine contratou Colapinto para reforçar suas opções futuras, sendo o argentino um dos três pilotos de reserva para este ano, ao lado de Paul Aron e Ryo Hirakawa.

Em geral, Colapinto impressionou em sua passagem de nove corridas pela Williams no ano passado, e também trouxe consigo o patrocinador argentinoMercadoLibre, dona da marca Mercado Livre no Brasil, para a equipe sediada em Enstone.

O fato de ter um piloto de calibre comprovado na F1 pronto para assumir a vaga alimentou os comentários que sugeriam que Doohan, que tem apenas uma largada em seu nome no final da temporada de Abu Dhabi do ano passado, tem apenas algumas corridas para provar seu valor e poderia ser substituído a curto prazo se não der conta do recado imediatamente.

Mas, antes do lançamento do 75º aniversário da F1 na O2 Arena de Londres, Doohan ignorou qualquer sugestão de que a chegada de Colapinto já o esteja colocando sob mais pressão do que qualquer outro estreante.

"Não, me disseram que ele é um piloto reserva", disse ele. "E acho que, independentemente disso, você é um dos 20 pilotos de Fórmula 1 do mundo. Eu sei que quando eu era um piloto de kart, na Fórmula 3, Fórmula 2 - eu faria qualquer coisa para estar na Fórmula 1 e sacrificaria tudo.

"Portanto, seja alguém de dentro ou de fora da equipe, qualquer um que tenha um bom desempenho, sempre haverá pressão sobre seus ombros, pois estamos em um esporte tão cruel".

"Mas, seja qual for a pressão, estou ansioso para aproveitá-la, abraçá-la e curtir minha temporada de Fórmula 1".

Franco Colapinto, Williams Foto de: Erik Junius

Pressionado por outro jornalista sobre o fato de a Alpine ter contratado Colapinto, de 21 anos, ter prejudicado sua posição, Doohan respondeu: "Isso é uma pergunta? Eu era um piloto reserva de 21 anos [também] no ano passado. Com um contrato de longo prazo. Mas não, eu não faço isso. Talvez eu devesse? Não sei. Não entendo muito bem essa pergunta, mas definitivamente não".

Em entrevista ao Motorsport.com no início deste ano, o chefe de equipe da Alpine, Oliver Oakes, já insistia que Doohan teria uma "chance justa" de impressionar na equipe, e Pierre Gasly também expressou seu apoio ao novo companheiro de equipe.

"Sei que Jack é uma ótima pessoa e um ótimo piloto; eu o vi se desenvolver e demos a ele a sua chance", acrescentou o francês.

"Não vou comentar mais nada. Como novato, nunca é fácil entrar na F1, e não há necessidade de complicar as coisas mais do que elas precisam ser".

Como BAGNAIA REAGE A MARC MÁRQUEZ? Álex Márquez, APRILIA e Acosta ESTÃO NO PÁREO? R3 Horas Cascavel

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Como BAGNAIA REAGE A MARC MÁRQUEZ? Álex Márquez, APRILIA e Acosta ESTÃO NO PÁREO? R3 Horas Cascavel

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!