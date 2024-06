Depois de algumas etapas sem a realização da corrida sprint na Fórmula 1, a Áustria trouxe de volta a corrida curta e nesta sexta-feira, a classificação determinou o grid de largada para a prova que acontecerá neste sábado. Max Verstappen ficou com a 'pole'.

Logo atrás, uma dobradinha da McLaren foi formada com Lando Norris e Oscar Piastri. Charles Leclerc teve problemas por ter saído tarde demais dos boxes e não conseguiu fazer sua volta no SQ3.

SQ1

Com o uso de pneus médios de forma obrigatória, os pilotos foram a pista para tentar avançar ao SQ2. Nas primeiras tentativas, Verstappen conseguiu colocar o melhor tempo ao fazer 1m05s690. O problema ficou para Hamilton, que perdeu duas voltas por conta de limite de pista.

O heptacampeão da Mercedes conseguiu, na última tentativa disponível, fazer o 11º tempo. No fim, uma bandeira amarela ainda foi agitada por uma escapada de Tsunoda. Os eliminados foram Ricciardo, Hulkenberg, Bottas, Albon e Zhou.

SQ2

Na segunda parte da sessão, a situação na pista foi mais tranquila em relação às escapadas. Contudo, por conta da estratégia de pneus, nem todas as equipes conseguiram fazer duas voltas - por não ter outro composto para utilizar.

Por conta disso, Stroll, Ocon, Gasly, Alonso, Sargeant, Tsunoda e Magnussen tiveram apenas uma única tentativa de avançar para o SQ3. Os eliminados foram: Magnussen, Stroll, Alonso, Tsunoda e Sargeant.

SQ3

Exatamente por conta da proteção de pneus, nesta sessão todos os 10 pilotos optaram em dar apenas uma volta no SQ3. Dos oito minutos disponíveis para tentar a melhor volta, todos ficaram nos boxes até restarem apenas 3 minutos no relógio.

Por ter saído muito tarde e ter apresentado problema no carro, Leclerc passou para abrir volta depois da bandeira final e com isso ficou com o P10.

F1 AO VIVO: Verstappen faz a 'pole' da Sprint e as polêmicas do dia na Áustria

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #288 – A McLaren realmente chegou? Briatore arrumará Alpine com motores Mercedes?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!