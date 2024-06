O noticiário da Fórmula 1 viu nesta semana a volta de Flavio Briatore à Alpine, equipe ligada à Renault, no papel de consultor do time francês. É o primeiro cargo oficial que o italiano ocupa na categorias desde sua saída forçada após o estouro do escândalo do 'Crashgate'.

Felipe Massa, que neste momento tem um processo contra FIA e F1 em que tenta a anulação dos resultados do GP de Singapura de 2008, pelo plano arquitetado por Briatore em que usou Nelsinho Piquet para ter a vitória de Fernando Alonso naquela corrida, foi econômico nas palavras sobre a ‘novidade’ do paddock da maior categoria do automobilismo mundial.

“A notícia fala por si só, não tem comentários, a notícia fala por si só”, disse Massa com exclusividade ao Motorsport.com no Velocitta, onde acontece a etapa da Stock Car deste fim de semana.

Economia nas palavras e um certo sarcasmo foi observado no comentário seguinte à primeira resposta, quando questionado se não era estranho ele ter tido problemas em relação ao seu papel de embaixador da F1 no ano passado, com direito a um pedido para não comparecer ao GP da Itália, mas com a categoria recebendo com naturalidade o homem que outrora havia sido banido.

“É, tem muita coisa estranha nesse meio”, cravou.

Sobre o processo em andamento sobre o título de 2008, Massa ressaltou o espírito de sua equipe de advogados que busca o reconhecimento daquele Mundial.

“Está num momento intenso, de muito trabalho da parte de toda a equipe, então o que eu posso dizer é que tem uma equipe muito intensa, focada e a coisa está andando, acho que nesse momento não tem muito o que falar sobre isso, porque não é um trabalho que se resolve de um dia para o outro, é com o tempo. Mas a equipe está muito focada, muito motivada e estamos na luta.”

“Desde que a gente entrou nisso, nossa equipe entende o que aconteceu comigo não foi correto, não foi justo, não só comigo, mas como para o esporte”, concluiu.

